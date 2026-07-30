В Таиланде около 150 волонтеров ищут пропавших в Паттайе россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Порядка 150 российских волонтеров в три смены ищут в лесах Паттайи пропавших россиян, брата и сестру Назимовых.
- Диана Назимова 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет пропали в Паттайе ранним утром 26 июля.
- Полиция задержала двоих подозреваемых, проводится допрос.
ПАТТАЙЯ, 30 июл - РИА Новости. Порядка 150 российских волонтеров в три смены ищут в лесах Паттайи пропавших россиян, брата и сестру Назимовых, рассказали РИА Новости участники поисков.
"Россиян, наверное, 150 человек точно. Все вышли. У нас и с утра, с часу, с четырех. Там по три смены меняются люди", - сказала собеседница агентства.
Поиски ведутся в основном лесном массиве, отметили волонтеры.
"Мы четвертый день не спим. Очень много русскоговорящих людей не остались в стороне, присоединились", - добавила еще одна волонтер.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
Полиция задержала двоих подозреваемых. В настоящее время проводится допрос.