Очевидец рассказал о поисках россиян, пропавших в Паттайе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пропавших Диану и Романа Назимовых ищут в районе "русской" деревни, примерно в 10–15 км от Паттайи.
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Пропавших в Паттайе Диану и Романа Назимовых ищут в районе "русской" деревни, сообщил РИА Новости россиянин Евгений Черкасов, который долгое время живет в Таиланде.
"Ищут их не в самой Паттайе, а примерно в 10-15 км от нее, в "русской" деревне. Так называют между собой этот район местные жители. Там есть православная церковь, много русскоговорящих, кто владеет недвижимостью в том районе", - уточняет Черкасов.
По словам Евгения, сейчас по всему городу развешаны листовки с лицами Дианы и Романа.
Он припоминает случаи с исчезновением людей: "Знаю, что воровали иностранцев, которые приезжали на заработки в Бангкок. Потом их переправляли через границу в Бирму, забирали паспорта и использовали в качестве рабов".
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
В Паттайе второй день идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.