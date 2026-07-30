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В Паттайе расширили зону поиска пропавших россиян - РИА Новости, 30.07.2026
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10:19 30.07.2026
В Паттайе расширили зону поиска пропавших россиян

Полиция Таиланда расширила зону поиска пропавших в Паттайе россиян

© Chon Buri policeПолиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Chon Buri police
Полиция Паттайи обнаружила закопанный мотоцикл, на котором уехали из дома пропавшие молодые россияне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Паттайе расшили зону поиска россиян, пропавших 26 июля.
  • С утра четверга там работают служебные собаки.
БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Зона поиска пропавших в Паттайе 26 июля двух молодых россиян расширена на соседние районы с южной стороны города, включая На Джомтиен и Саттахип, сообщили РИА Новости в управлении полиции провинции Чонбури, в состав которой входит курортный город.
"Вчера поиски велись до наступления темноты в районе Хуай Яй. Сегодня зона поисков расширена на другие районы к югу от города Паттайя, включая На Джомтиен и Саттахип", - сообщили агентству в управлении.
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Собеседник агентства добавил, что с утра четверга в зоне поисков работают служебные собаки, идет проверка заброшенных зданий, пустырей и лесных участков.
"К поискам подключилось кинологическое отделение управления полиции Второго полицейского округа (включающего 8 провинций Восточного побережья Таиланда, в том числе Чонбури, Районг, Чантхабури и Трат – ред.), служебные собаки работают в зоне поиска с сегодняшнего утра", - сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось, что в среду полиция обнаружила в лесу в районе Хуай Яй к югу от города Паттайя в 200 метрах от автотрассы закопанный в землю полуразобранный мотоцикл пропавших россиян, а также о том, что полиция ведет активный розыск двоих подозреваемых, граждан Таиланда, один из которых ранее неоднократно судим. Местные жители видели обоих подозреваемых и еще двух человек с лопатами в руках неподалеку от места, где был найден закопанный мотоцикл, один из подозреваемых является жителем района Хуай Яй.
Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.
В Паттайе второй день идет масштабная поисковая операция по розыску пропавших, в которой задействованы более 200 сотрудников полиции и местной администрации, а также российские волонтеры и местные жители.
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