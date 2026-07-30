В Паттайе расширили зону поиска пропавших россиян

Краткий пересказ от РИА ИИ В Паттайе расшили зону поиска россиян, пропавших 26 июля.

С утра четверга там работают служебные собаки.

БАНГКОК, 30 июл – РИА Новости. Зона поиска пропавших в Паттайе 26 июля двух молодых россиян расширена на соседние районы с южной стороны города, включая На Джомтиен и Саттахип, сообщили РИА Новости в управлении полиции провинции Чонбури, в состав которой входит курортный город.

"Вчера поиски велись до наступления темноты в районе Хуай Яй. Сегодня зона поисков расширена на другие районы к югу от города Паттайя , включая На Джомтиен и Саттахип", - сообщили агентству в управлении.

Собеседник агентства добавил, что с утра четверга в зоне поисков работают служебные собаки, идет проверка заброшенных зданий, пустырей и лесных участков.

"К поискам подключилось кинологическое отделение управления полиции Второго полицейского округа (включающего 8 провинций Восточного побережья Таиланда , в том числе Чонбури, Районг, Чантхабури и Трат – ред.), служебные собаки работают в зоне поиска с сегодняшнего утра", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в среду полиция обнаружила в лесу в районе Хуай Яй к югу от города Паттайя в 200 метрах от автотрассы закопанный в землю полуразобранный мотоцикл пропавших россиян, а также о том, что полиция ведет активный розыск двоих подозреваемых, граждан Таиланда, один из которых ранее неоднократно судим. Местные жители видели обоих подозреваемых и еще двух человек с лопатами в руках неподалеку от места, где был найден закопанный мотоцикл, один из подозреваемых является жителем района Хуай Яй.

Двое молодых россиян, брат и сестра Назимовы – Диана 22 лет и ее младший брат Роман 17 лет – пропали в Паттайе ранним утром 26 июля. Они внезапно уехали из дома на мотоцикле в 4 часа утра (08.00 мск) по местному времени. Через 20 минут после этого на телефон их матери, находившейся в этот момент в Бангкоке, пришло СМС-сообщение от Дианы, состоящее только из слова Urgent! (срочно, чрезвычайно). Затем брат и сестра пропали со связи. Позже полицейские нашли запись видеокамеры наблюдения, показавшую, что брат и сестра выехали из поселка, где живет их семья, на автотрассу.