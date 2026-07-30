В отношениях Армении и России не должно быть эксклюзивности, заявил Пашинян

Краткий пересказ от РИА ИИ Пашинян заявил, что не приемлет "эксклюзивности" в отношениях с Россией.

Он отметил, что пока нет предмета референдума о членстве Армении в ЕС.

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приемлет "эксклюзивности" в отношениях с Россией и рассчитывает на понимание этой позиции.

"Здесь (в армянско-российских отношениях – ред.) есть компонент эксклюзивности. Проблема следующая: либо отношения эксклюзивны, либо это не отношения. Не должно быть такого, мы не принимаем такой подход", - заявил Пашинян на брифинге, отвечая на вопрос о причинах проблем в отношениях Еревана и Москвы.

По его словам, подход Армении состоит в том, что отношения не эксклюзивны, но отношения должны быть. "Мы просим к этому позиционированию Армении подходить с уважением и пониманием, особенного когда ее легитимность не ставится под сомнением. Нам говорят: "можете иметь альтернативу, но решите это сейчас". Однако эта альтернатива пока не сформирована. Процесс формирования альтернативы только начат", - заявил Пашинян.

В частности, комментируя призыв России провести как можно скорее референдум по вопросу членства в ЕС, Пашинян отметил, что пока нет предмета референдума. "Для референдума Армения должна хотя бы обратиться (в Евросоюз - ред.), я уже не говорю иметь статус кандидата (в члены ЕС – ред.)", - заявил Пашинян