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В отношениях Армении и России не должно быть эксклюзивности, заявил Пашинян - РИА Новости, 30.07.2026
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14:39 30.07.2026
В отношениях Армении и России не должно быть эксклюзивности, заявил Пашинян

Пашинян заявил, что не приемлет "эксклюзивности" в отношениях Армении с Россией

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол Пашинян
Премьер-министр Армении Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян заявил, что не приемлет "эксклюзивности" в отношениях с Россией.
  • Он отметил, что пока нет предмета референдума о членстве Армении в ЕС.
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что не приемлет "эксклюзивности" в отношениях с Россией и рассчитывает на понимание этой позиции.
"Здесь (в армянско-российских отношениях – ред.) есть компонент эксклюзивности. Проблема следующая: либо отношения эксклюзивны, либо это не отношения. Не должно быть такого, мы не принимаем такой подход", - заявил Пашинян на брифинге, отвечая на вопрос о причинах проблем в отношениях Еревана и Москвы.
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По его словам, подход Армении состоит в том, что отношения не эксклюзивны, но отношения должны быть. "Мы просим к этому позиционированию Армении подходить с уважением и пониманием, особенного когда ее легитимность не ставится под сомнением. Нам говорят: "можете иметь альтернативу, но решите это сейчас". Однако эта альтернатива пока не сформирована. Процесс формирования альтернативы только начат", - заявил Пашинян.
В частности, комментируя призыв России провести как можно скорее референдум по вопросу членства в ЕС, Пашинян отметил, что пока нет предмета референдума. "Для референдума Армения должна хотя бы обратиться (в Евросоюз - ред.), я уже не говорю иметь статус кандидата (в члены ЕС – ред.)", - заявил Пашинян
На состоявшемся 29 мая в Астане саммите ЕАЭС лидеры России, Белоруссии, Казахстана и Киргизии приняли совместное заявление, в котором указывается, что они разделяют позицию о необходимости проведения в Армении общенационального референдума о вступлении в ЕС или дальнейшем пребывании в составе ЕАЭС.
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