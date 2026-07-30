В Армении нет кризиса, а созданы новые возможности, заявил Пашинян

ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте проблем с экспортном местной продукции заявил, что кризиса в стране нет, а созданы возможности, окно которых открыла сама республика.

По его словам, "у народа должна быть возможность принятия решение". При этом он добавил, что такое решение требует политического лидерства. "Давайте поймем, что у компаса есть четыре стороны и азимут 360 градусов. Невозможно жить и все строить на четверти компаса", - отметил Пашинян.