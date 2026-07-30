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В Армении нет кризиса, а созданы новые возможности, заявил Пашинян - РИА Новости, 30.07.2026
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11:43 30.07.2026
В Армении нет кризиса, а созданы новые возможности, заявил Пашинян

Пашинян: кризиса в Армении нет, а созданы возможности

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПремьер-министр Армении Никол
Премьер-министр Армении Никол - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Премьер-министр Армении Никол. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пашинян заявил, что кризиса в стране нет, а созданы возможности.
  • Пашинян подчеркнул необходимость наличия альтернатив и политического лидерства для принятия решений народом.
ЕРЕВАН, 30 июл – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в контексте проблем с экспортном местной продукции заявил, что кризиса в стране нет, а созданы возможности, окно которых открыла сама республика.
"Каждый день говорят про кризис. Это не кризис, это возможность, путь, окно, которое открылось перед нами. То есть не открылось, мы сами открыли это окно. Завершилась эпоха, когда у нас не было альтернативы. Мы везде должны иметь альтернативу", - заявил Пашинян на заседании правительства.
По его словам, "у народа должна быть возможность принятия решение". При этом он добавил, что такое решение требует политического лидерства. "Давайте поймем, что у компаса есть четыре стороны и азимут 360 градусов. Невозможно жить и все строить на четверти компаса", - отметил Пашинян.
Ранее Россельхознадзор сообщил, что с 12 июня ограничивает ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства–члены ЕАЭС. Руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт заявил ранее в интервью "Российской газете", что ограничения на поставки армянской сельхозпродукции связаны не с политикой, а с отсутствием эффективного контроля качества у производителей.
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