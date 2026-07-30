Краткий пересказ от РИА ИИ "Единая Россия" предлагает сделать бесплатные парковки для многодетных родителей федеральной мерой поддержки.

Сейчас бесплатные парковки для многодетных действуют только по месту регистрации, что не отвечает реальным потребностям семей.

Партия готова включить инициативу в народную программу и выработать механизм, который сделает льготу доступной для многодетных семей по всей стране.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает сделать бесплатные парковки для многодетных родителей федеральной мерой поддержки, сообщила РИА Новости депутат Госдумы от ЕР, председатель комитета ГД по культуре Ольга Казакова.

« "В "Единой России" предлагают сделать бесплатные парковки для многодетных федеральной мерой поддержки", - сказала Казакова.

Сегодня во многих субъектах эта мера действует только по месту регистрации, в результате родители оплачивают парковку, когда привозят ребенка на прием к врачу, занятия или соревнования в другие регионы, указала депутат.

« "Такой порядок не отвечает реальным потребностям и возможностям семей", - сказала Казакова

Депутат отметила, что автомобиль для многодетных родителей - это часть повседневной жизни, а поездки в поликлинику, на спортивные секции и кружки, к родственникам и в путешествия не заканчиваются на границе региона.

"Поэтому и меры поддержки должны работать по единым правилам, вне зависимости от того, где машина формально стоит на учете", - подчеркнула она.