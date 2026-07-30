ЕР предложила сделать парковки для многодетных бесплатными по всей стране

Краткий пересказ от РИА ИИ
- "Единая Россия" предлагает сделать бесплатные парковки для многодетных родителей федеральной мерой поддержки.
- Сейчас бесплатные парковки для многодетных действуют только по месту регистрации, что не отвечает реальным потребностям семей.
- Партия готова включить инициативу в народную программу и выработать механизм, который сделает льготу доступной для многодетных семей по всей стране.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. "Единая Россия" предлагает сделать бесплатные парковки для многодетных родителей федеральной мерой поддержки, сообщила РИА Новости депутат Госдумы от ЕР, председатель комитета ГД по культуре Ольга Казакова.
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"В "Единой России" предлагают сделать бесплатные парковки для многодетных федеральной мерой поддержки", - сказала Казакова.
В Госдуме предложили сделать бесплатной парковку для всех многодетных семей
18 ноября 2025, 10:19
Сегодня во многих субъектах эта мера действует только по месту регистрации, в результате родители оплачивают парковку, когда привозят ребенка на прием к врачу, занятия или соревнования в другие регионы, указала депутат.
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"Такой порядок не отвечает реальным потребностям и возможностям семей", - сказала Казакова.
Депутат отметила, что автомобиль для многодетных родителей - это часть повседневной жизни, а поездки в поликлинику, на спортивные секции и кружки, к родственникам и в путешествия не заканчиваются на границе региона.
"Поэтому и меры поддержки должны работать по единым правилам, вне зависимости от того, где машина формально стоит на учете", - подчеркнула она.
Казакова рассказала, что в "Единую Россию" поступают обращения с просьбой решить этот вопрос, поэтому партия готова включить такую инициативу в народную программу и совместно с федеральными министерствами и регионами выработать механизм, который сделает эту льготу доступной для многодетных семей по всей стране.