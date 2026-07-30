Краткий пересказ от РИА ИИ В Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин, которой исполнилось девять лет.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. День рождения панды Диндин отметили в Московском зоопарке, в свои девять лет она весит 125 килограммов при росте 160 сантиметров, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.

"Сегодня в Московском зоопарке отметили день рождения Диндин - нашей любимой мамы-панды. Завтра эстафету примет Жуи, ему исполнится 10 лет", - написала Акулова в своем Telegram-канале

Гендиректор отметила, что девятилетняя Диндин при росте 160 сантиметров весит 125 килограмовм, а Жуи при росте 175 сантиметров - 138 килограммов.