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В Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин - РИА Новости, 30.07.2026
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16:49 30.07.2026 (обновлено: 17:55 30.07.2026)
В Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин

Акулова: сегодня в Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Московском зоопарке отметили день рождения панды Диндин, которой исполнилось девять лет.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. День рождения панды Диндин отметили в Московском зоопарке, в свои девять лет она весит 125 килограммов при росте 160 сантиметров, сообщила генеральный директор зоосада Светлана Акулова.
"Сегодня в Московском зоопарке отметили день рождения Диндин - нашей любимой мамы-панды. Завтра эстафету примет Жуи, ему исполнится 10 лет", - написала Акулова в своем Telegram-канале.
Гендиректор отметила, что девятилетняя Диндин при росте 160 сантиметров весит 125 килограмовм, а Жуи при росте 175 сантиметров - 138 килограммов.
"По характеру они все те же: Диндин - заботливая и немного капризная мама, Жуи - спокойный добряк, который любит поспать и поесть бамбук", - подчеркнула она.
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