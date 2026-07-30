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Ozon не наблюдает серьезных перебоев в работе из-за ситуации с топливом - РИА Новости, 30.07.2026
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11:59 30.07.2026
Ozon не наблюдает серьезных перебоев в работе из-за ситуации с топливом

Отчет Ozon по МСФО показал отсутствие существенных перебоев в работе компании

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике.
  • Правительство России приняло ряд мер для улучшения ситуации с топливом, включая запрет на экспорт бензина и налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства.
  • Несмотря на ситуацию с топливом, маркетплейс Ozon не наблюдает существенных перебоев в своей работе.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon не наблюдает существенных перебоев в своей работе на фоне ситуации с топливом, говорится в отчете компании по МСФО.
В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак. Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.
"В июне 2026 года в России обострилась ситуация с нехваткой предложения на внутреннем топливном рынке... Несмотря на значимую роль транспортных перевозок в операционной деятельности Ozon, компания не наблюдает существенных перебоев в работе", - говорится в отчете.
Там добавили, что пристально следят за ситуацией и оперативно принимают меры для оптимизации операционных процессов.
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