Ozon не наблюдает серьезных перебоев в работе из-за ситуации с топливом

Краткий пересказ от РИА ИИ В России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике.

Правительство России приняло ряд мер для улучшения ситуации с топливом, включая запрет на экспорт бензина и налоговые стимулы для импорта топлива и роста его производства.

Несмотря на ситуацию с топливом, маркетплейс Ozon не наблюдает существенных перебоев в своей работе.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon не наблюдает существенных перебоев в своей работе на фоне ситуации с топливом, говорится в отчете компании по МСФО.

России этим летом возникают перебои с поставками топлива, вызванные изменениями в логистике, говорил вице-премьер РФ Александр Новак . Для улучшения ситуации правительство приняло ряд мер, в том числе запретило экспорт бензина, предоставило налоговые стимулы для импорта топлива и роста производства в России.

"В июне 2026 года в России обострилась ситуация с нехваткой предложения на внутреннем топливном рынке... Несмотря на значимую роль транспортных перевозок в операционной деятельности Ozon, компания не наблюдает существенных перебоев в работе", - говорится в отчете.