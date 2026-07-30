Ozon принимает меры для защиты своей инфраструктуры

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon включил в число операционных рисков возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий и принимает комплексные меры для минимизации таких рисков, говорится в отчете компании по МСФО.

"К числу операционных рисков, мониторинг которых осуществляется на регулярной основе, относится риск возможного повреждения элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий... Меры по минимизации данных рисков, предпринимаемые руководством компании, носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства", - говорится в сообщении.