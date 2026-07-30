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Ozon принимает меры для защиты своей инфраструктуры - РИА Новости, 30.07.2026
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12:23 30.07.2026
Ozon принимает меры для защиты своей инфраструктуры

Ozon принимает меры для защиты инфраструктуры от внешних воздействий

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМашины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon
Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Машины у оптово-распределительного центра группы компаний Ozon. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ozon включил в число операционных рисков возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий.
  • Компания принимает комплексные меры для минимизации таких рисков.
  • Подобные инциденты могут привести к перебоям в операционных процессах, потерям и дополнительным расходам, а также к выбытию и обесценению основных средств Ozon.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon включил в число операционных рисков возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий и принимает комплексные меры для минимизации таких рисков, говорится в отчете компании по МСФО.
"К числу операционных рисков, мониторинг которых осуществляется на регулярной основе, относится риск возможного повреждения элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий... Меры по минимизации данных рисков, предпринимаемые руководством компании, носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что подобные инциденты могут привести к локальным перебоям в операционных процессах, потерям и дополнительным расходам, а также к выбытию и обесценению основных средств Ozon, что, в свою очередь, может негативно сказаться на бизнесе.
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