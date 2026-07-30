Ozon принимает меры для защиты своей инфраструктуры

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ozon включил в число операционных рисков возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий.
- Компания принимает комплексные меры для минимизации таких рисков.
- Подобные инциденты могут привести к перебоям в операционных процессах, потерям и дополнительным расходам, а также к выбытию и обесценению основных средств Ozon.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Один из крупнейших российских маркетплейсов Ozon включил в число операционных рисков возможное повреждение элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий и принимает комплексные меры для минимизации таких рисков, говорится в отчете компании по МСФО.
"К числу операционных рисков, мониторинг которых осуществляется на регулярной основе, относится риск возможного повреждения элементов инфраструктуры в результате внешних воздействий... Меры по минимизации данных рисков, предпринимаемые руководством компании, носят комплексный характер и реализуются в максимально возможном для компании объеме с учетом специфики риска, имеющихся технологических решений и применимого законодательства", - говорится в сообщении.
В компании отметили, что подобные инциденты могут привести к локальным перебоям в операционных процессах, потерям и дополнительным расходам, а также к выбытию и обесценению основных средств Ozon, что, в свою очередь, может негативно сказаться на бизнесе.