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Ямпольская рассказала о проекте указа о реализации языковой политики - РИА Новости, 30.07.2026
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14:54 30.07.2026
Ямпольская рассказала о проекте указа о реализации языковой политики

Ямпольская: Путину в ближайшее время представят проект указа о языковой политике

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкЕлена Ямпольская
Елена Ямпольская - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
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Елена Ямпольская. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Проект указа о реализации Основ государственной языковой политики скоро представят Путину.
  • Согласно предложению президента, доклад о реализации государственной языковой политики будет представляться ежегодно.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проект указа о реализации Основ государственной языковой политики в ближайшее время представят президенту РФ Владимиру Путину, сообщила председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.
Советник президента РФ отметила, что второго июня президент РФ предложил наделить государственным статусом предусмотренный Основами государственной языковой политики доклад о ее реализации. Теперь этот доклад будет представляться ежегодно.
"Проект указа уже оперативно подготовлен, в рабочем порядке направлен на согласование в компетентные государственные органы. И мы рассчитываем завершить эту работу и представить проект указа на утверждение главе государства в самое ближайшее время", - сказала Ямпольская журналистам.
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