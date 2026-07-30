Ямпольская рассказала о проекте указа о реализации языковой политики

Краткий пересказ от РИА ИИ Проект указа о реализации Основ государственной языковой политики скоро представят Путину.

Согласно предложению президента, доклад о реализации государственной языковой политики будет представляться ежегодно.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Проект указа о реализации Основ государственной языковой политики в ближайшее время представят президенту РФ Владимиру Путину, сообщила председатель Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Елена Ямпольская.

Советник президента РФ отметила, что второго июня президент РФ предложил наделить государственным статусом предусмотренный Основами государственной языковой политики доклад о ее реализации. Теперь этот доклад будет представляться ежегодно.