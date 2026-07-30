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В Московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков - РИА Новости, 30.07.2026
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08:54 30.07.2026
В Московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за сутки

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за минувшие сутки.
  • Больше всего осадков зафиксировано в Можайске — 32 миллиметра, а в Волоколамске — 35 миллиметров, а на метеостанции ВДНХ в Москве выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Подмосковье больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях: Наро-Фоминск – 24 миллиметра, Луговая и Горки Ленинские – 29 миллиметров, Можайск – 32 миллиметра, Волоколамск – 35 миллиметров, Талдом - 37 миллиметров, что составляет 45% от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино – 13 литров, МГУ – 15, Бутово – 16 литров воды на метр площади или почти 20% месячной нормы.
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