В Московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за минувшие сутки.
- Больше всего осадков зафиксировано в Можайске — 32 миллиметра, а в Волоколамске — 35 миллиметров, а на метеостанции ВДНХ в Москве выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В Подмосковье больше всего осадков зафиксировано на метеостанциях: Наро-Фоминск – 24 миллиметра, Луговая и Горки Ленинские – 29 миллиметров, Можайск – 32 миллиметра, Волоколамск – 35 миллиметров, Талдом - 37 миллиметров, что составляет 45% от всего месячного объема небесной влаги", - рассказал Тишковец.
По словам синоптика, в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино – 13 литров, МГУ – 15, Бутово – 16 литров воды на метр площади или почти 20% месячной нормы.
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