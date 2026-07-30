В Московском регионе за сутки выпала почти половина месячной нормы осадков

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Почти половина месячной нормы осадков выпала в Московском регионе за минувшие сутки, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в Москве, на опорной метеостанции ВДНХ, за минувшие сутки выпало 10 литров дождевой воды на квадратный метр, в Тушино – 13 литров, МГУ – 15, Бутово – 16 литров воды на метр площади или почти 20% месячной нормы.