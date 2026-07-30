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Опрос: 62% россиян заказывали товары для здоровья онлайн за последний год - РИА Новости, 30.07.2026
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12:28 30.07.2026

Опрос: 62% россиян заказывали товары для здоровья онлайн за последний год

© Фото : ОКИсследование ОК
Исследование ОК - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : ОК
Исследование ОК
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Одноклассники провели исследование среди своих пользователей старше 35 лет и выяснили, как россияне покупают товары для здоровья в интернете и что влияет на их выбор.
Опрос показал, что онлайн-формат в этой категории уже стал привычным для россиян: за последний год товары для здоровья в интернете покупали 62% респондентов – 28% делали это много раз, еще 25% совершали покупки 1-3 раза, а 9% покупали онлайн раньше. При этом потенциал роста остается высоким – 38% участников опроса пока не покупали товары для здоровья, но хотели бы протестировать этот формат.
Более 16% респондентов чаще всего покупают товары для здоровья по рекомендациям и ссылкам, в том числе из соцсетей. Наиболее востребованными для покупки онлайн россияне отметили товары повседневного спроса: витамины и БАДы покупают 38% опрошенных, а товары для ухода и профилактики – 36%. Для 44% опрошенных самое важное в интернет-покупке – выгодная цена и скидки.
Среди причин, почему покупки товаров для здоровья онлайн кажутся россиянам удобнее, респонденты чаще всего называли более широкий выбор и возможность проще найти нужный товар (35%), а также удобство сравнения цен (32%).
Онлайн-покупки воспринимаются не только как удобство, но и как способ поддерживать регулярную заботу о себе: 63% респондентов согласны, что это помогает не откладывать нужные покупки. Самым привычным форматом получения заказов стали пункты выдачи и постаматы – их выбирают 42% опрошенных. Из интересного, 43% россиян считают, что онлайн-покупки были бы еще удобнее, если бы оригинальность товара можно было легко проверить.
* В опросе приняли участие более 1,5 тысяч пользователей ОК старше 35 лет из всех регионов РФ
 
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