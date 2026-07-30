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Опрос: 70% россиян решают бытовые задачи с помощью сервисов - РИА Новости, 30.07.2026
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11:50 30.07.2026

Опрос: 70% россиян решают бытовые задачи с помощью сервисов

© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектомДевушка печатает на ноутбуке
Девушка печатает на ноутбуке - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сгенерировано искусственным интеллектом
Девушка печатает на ноутбуке
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Дейтинг-сервис VK Знакомства и сервис поиска специалистов Профи.ру выяснили, как россияне относятся к распределению бытовых обязанностей в отношениях и какие навыки считают важными при выборе партнёра. 50% респондентов уверены, что будущий муж должен уметь самостоятельно справляться с бытовыми задачами: починить кран, повесить полку или собрать мебель.
Большинство россиян сходятся во мнении, что бытовая нагрузка чаще ложится именно на женщин. Так считают 67% женщин и 47% мужчин. Ещё 39% опрошенных уверены, что разница в доходах не должна влиять на распределение домашних обязанностей, даже если женщина зарабатывает заметно больше партнёра.
Только четверть россиян смогли похвастаться тем, что в их отношениях быт практически никогда не становился поводом для ссор. Главным "красным флагом" респонденты назвали ситуацию, когда партнёр принципиально не убирает за собой и ожидает, что за него это сделает кто-то другой.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеОпрос VK Знакомства и Профи.ру
Опрос VK Знакомства и Профи.ру - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Опрос VK Знакомства и Профи.ру
Россияне считают, что отношение к бытовым навыкам меняется вместе с поколениями. По мнению 37% участников исследования, миллениалы чаще требуют от партнёров умения делать всё своими руками, потому что выросли в условиях, где многие бытовые задачи приходилось решать самостоятельно. Зумеры же, напротив, привыкли жить в эпоху цифровых сервисов и при необходимости готовы просто обратиться к специалистам.
Если речь идёт о небольших поломках дома, каждый третий россиянин предпочитает доверить задачу мастеру из сервиса, знакомому специалисту, партнёру или родственнику. В целом сервисы стали привычным способом решать бытовые вопросы: ими пользуются 70% из опрошенных респондентов.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеОпрос VK Знакомства и Профи.ру
Опрос VK Знакомства и Профи.ру - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Опрос VK Знакомства и Профи.ру
Во взглядах на распределение домашних обязанностей россияне всё ещё нередко придерживаются привычного разделения ролей. Половина респондентов согласны с тем, что мужская бытовая "рукастость" — это обязательное качество для мужчины в паре. 48% мужчин и 38% женщин считают, что тяжёлую физическую работу по дому обычно должен выполнять мужчина, а готовить и убираться — женщина, но с оговоркой: в случае усталости, болезни или высокой загрузки обязанности можно перераспределить или обратиться к специалистам.
Самыми стрессовыми бытовыми задачами россияне называют ремонтные работы. Электрика вызывает сложности у 38% опрошенных, сантехника — у 36%, а генеральная уборка — у 29%. Среди мужчин каждый четвертый признался, что не любит гладить одежду.
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтактеОпрос VK Знакомства и Профи.ру
Опрос VK Знакомства и Профи.ру - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой ВКонтакте
Опрос VK Знакомства и Профи.ру
В онлайн-опросе приняли участие более 4 тысяч человек из разных регионов России.
 
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