ВС России поразили опоры ЛЭП в Харьковской области

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" поразили опоры ЛЭП в Харьковской области.
- В Харьковской области был нанесен удар по складу БПЛА ВСУ и линии электропередач.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" поразили опоры ЛЭП в Харьковской области, участок линии значительно поврежден, сообщило Минобороны России.
В военном ведомстве сообщили, что в Харьковской области расчетом БПЛА "Герань" нанесен удар по складу БпЛА ВСУ и линии электропередач.
"В районе этого же населенного пункта (поселка городского типа Андреевка в Харьковской области - ред.) российские БПЛА поразили опоры высоковольтной линии электропередачи. В результате удара участок ЛЭП получил значительные повреждения", - говорится в сообщении.
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