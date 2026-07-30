ВС России поразили опоры ЛЭП в Харьковской области

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. ВС РФ с помощью БПЛА "Герань" поразили опоры ЛЭП в Харьковской области, участок линии значительно поврежден, сообщило Минобороны России.

"В районе этого же населенного пункта (поселка городского типа Андреевка в Харьковской области - ред.) российские БПЛА поразили опоры высоковольтной линии электропередачи. В результате удара участок ЛЭП получил значительные повреждения", - говорится в сообщении.