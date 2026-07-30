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Россия призвала США присоединиться к конвенции по морскому праву - РИА Новости, 30.07.2026
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11:40 30.07.2026
Россия призвала США присоединиться к конвенции по морскому праву

Россия призвала США присоединиться к конвенции ООН по морскому праву

© AP Photo / Eduardo MunozЗдание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© AP Photo / Eduardo Munoz
Здание штаб-квартиры Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну призвала США присоединиться к конвенции ООН по морскому праву.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) призвала США присоединиться к конвенции ООН по морскому праву, следует из заявления делегации РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.
США на протяжении десятилетий воздерживаются от присоединения к этому соглашению, ратифицированному почти всеми государствами мира. Еще в начале 1982 года президент страны Рональд Рейган заявил, что для Вашингтона неприемлемы положения будущей конвенции по вопросу глубоководной добычи ресурсов.
"Вновь призываем США стать участником конвенции 1982 года с тем, чтобы полностью следовать ее положениям и процедурам", - гласит российское заявление в МОМД.
Москва также призвала США и все страны не идти на односторонние меры в этой сфере и не создавать параллельные конвенции механизмы, опасные для упорядоченного, безопасного и рационального использования ресурсов дна мирового океана.
Сессия ассамблеи МОМД проходит в штаб-квартире этой структуры в Кингстоне, столице Ямайки, с 27 по 31 июля. Как сообщал правовой департамент МИД РФ, в российской делегации представлены МИД, посольство РФ в Кингстоне и минприроды России. Замглавы последнего Дмитрий Тетенькин возглавляет делегацию.
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