Россия призвала США присоединиться к конвенции по морскому праву

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну призвала США присоединиться к конвенции ООН по морскому праву.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российская делегация на 31-й сессии ассамблеи Международного органа по морскому дну (МОМД) призвала США присоединиться к конвенции ООН по морскому праву, следует из заявления делегации РФ, с которым ознакомилось РИА Новости.

США на протяжении десятилетий воздерживаются от присоединения к этому соглашению, ратифицированному почти всеми государствами мира. Еще в начале 1982 года президент страны Рональд Рейган заявил, что для Вашингтона неприемлемы положения будущей конвенции по вопросу глубоководной добычи ресурсов.

"Вновь призываем США стать участником конвенции 1982 года с тем, чтобы полностью следовать ее положениям и процедурам", - гласит российское заявление в МОМД.

Москва также призвала США и все страны не идти на односторонние меры в этой сфере и не создавать параллельные конвенции механизмы, опасные для упорядоченного, безопасного и рационального использования ресурсов дна мирового океана.