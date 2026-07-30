Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом

Краткий пересказ от РИА ИИ Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания, средние цены на них снизились на 55,4 %.

Цены на помидоры снизились на 23,5 %, на сливочное масло — на 6,5 %, также подешевели молоко, сыры и другие продукты.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания - средние цены на них с 12 января по 27 июля снизились на 55,4%, подсчитало РИА Новости по данным статистического ведомства.

Одновременно цены на помидоры снизились на 23,5%, на сливочное масло - на 6,5%. В пятерку самых подешевевших с начала года продуктов также вошли молоко (-3,5%) и сыры твердые, полутвердые и мягкие (-3,2%).

Подешевели и сметана - на 2,4%, творог и кефир - на 1,6%, рис - на 1,5% и бананы - на 1,1%.