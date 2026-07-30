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Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом - РИА Новости, 30.07.2026
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08:53 30.07.2026 (обновлено: 20:40 30.07.2026)
Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом

Огурцы с начала года подешевели на 55,4 процента

© РИА Новости / Максим БлиновОгурцы
Огурцы - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Огурцы. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания, средние цены на них снизились на 55,4 %.
  • Цены на помидоры снизились на 23,5 %, на сливочное масло — на 6,5 %, также подешевели молоко, сыры и другие продукты.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Огурцы стали самым подешевевшим с начала года продуктом питания - средние цены на них с 12 января по 27 июля снизились на 55,4%, подсчитало РИА Новости по данным статистического ведомства.
Одновременно цены на помидоры снизились на 23,5%, на сливочное масло - на 6,5%. В пятерку самых подешевевших с начала года продуктов также вошли молоко (-3,5%) и сыры твердые, полутвердые и мягкие (-3,2%).
Подешевели и сметана - на 2,4%, творог и кефир - на 1,6%, рис - на 1,5% и бананы - на 1,1%.
Также снизились средние цены на свинину - на 0,6%, вареную колбасу - на 0,5% и куриные яйца - на 0,1%.
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