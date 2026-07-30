В аэропорту Кирова ввели временные ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Кирова («Победилово») введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Кирова, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Кирова ("Победилово"). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.