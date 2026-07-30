В трех аэропортах ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропортах Казани, Нижнекамска («Бегишево») и Чебоксар введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения введены для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Казани, Нижнекамска ("Бегишево") и Чебоксар, сообщила Росавиация.
"Аэропорты Казани, Нижнекамска ("Бегишево") и Чебоксар. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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