В аэропорту Пензы ввели ограничения на полеты

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В аэропорту Пензы введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов.
- Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Пензы, сообщает Росавиация.
"Аэропорт Пензы. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении.
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