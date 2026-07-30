Женщина, убитая в Подмосковье, была участницей конкурса красоты

Краткий пересказ от РИА ИИ Наталья Божук, которую нашли убитой в Одинцово, участвовала в конкурсе "Миссис Россия-Вселенная 2017".

Она также была организатором конкурса "Миссис-Сахалин 2018" и модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жительница подмосковного Одинцово Наталья Божук, которая пропала на прогулке с собакой и была найдена убитой, оказалась участницей конкурса "Миссис Россия-Вселенная 2017", выяснило РИА Новости, изучив соцсети погибшей.

Из них следует, что Наталья Божук участвовала в конкурсе "Миссис Россия-Вселенная 2017" и даже взяла титул "Миссис Очарование". После участия в конкурсе стала выступила организатором собственного конкурса "Миссис-Сахалин 2018" и модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018.

Также погибшая была руководителем модельного агентства Elit Model Sakh, увлекалась психологией, модой и имиджем. Кроме того, в своих соцсетях она рассказывала, что окончила Высшую школу "Останкино".

Ранее в одинцовских чатах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково.