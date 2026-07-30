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Женщина, убитая в Подмосковье, была участницей конкурса красоты - РИА Новости, 30.07.2026
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13:28 30.07.2026
Женщина, убитая в Подмосковье, была участницей конкурса красоты

Убитая в Одинцово женщина участвовала в конкурсе красоты в 2017 году

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Наталья Божук, которую нашли убитой в Одинцово, участвовала в конкурсе "Миссис Россия-Вселенная 2017".
  • Она также была организатором конкурса "Миссис-Сахалин 2018" и модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Жительница подмосковного Одинцово Наталья Божук, которая пропала на прогулке с собакой и была найдена убитой, оказалась участницей конкурса "Миссис Россия-Вселенная 2017", выяснило РИА Новости, изучив соцсети погибшей.
Из них следует, что Наталья Божук участвовала в конкурсе "Миссис Россия-Вселенная 2017" и даже взяла титул "Миссис Очарование". После участия в конкурсе стала выступила организатором собственного конкурса "Миссис-Сахалин 2018" и модного дизайнерского показа Sakhalin Fashion Day 2018.
Также погибшая была руководителем модельного агентства Elit Model Sakh, увлекалась психологией, модой и имиджем. Кроме того, в своих соцсетях она рассказывала, что окончила Высшую школу "Останкино".
Ранее в одинцовских чатах сообщалось, что женщина пропала 17 июля, уйдя на прогулку с собакой в ЖК "Ромашково". Через несколько дней, 22 июля, собака была найдена в селе Ромашково.
В среду в ГСУ СК Подмосковья сообщили, что тело женщины найдено в лесу в подмосковном Одинцово, возбуждено уголовное дело об убийстве. В правоохранительных органах рассказали РИА Новости, что в убийстве женщины подозревается ее сожитель. Он покинул страну.
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ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
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