"Возьмут Одессу". В США сделали дерзкое заявление о ситуации в зоне СВО

"Русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. <…> Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу", — считает он.