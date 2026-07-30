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"Возьмут Одессу". В США сделали дерзкое заявление о ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 30.07.2026
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"Возьмут Одессу". В США сделали дерзкое заявление о ситуации в зоне СВО

Миршаймер: Россия может взять Одессу под свой контроль

© Фото : соцсетиДым в порту Одессы
Дым в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : соцсети
Дым в порту Одессы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер предположил, что Одесса может перейти под контроль ВС России в ходе боевых действий на Украине.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Одесса может перейти под контроль ВС России в ходе боевых действий на Украине, предположил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Глена Диесена.
"Русские будут неуклонно улучшать свое положение на поле боя. Они уже это делают. <…> Полагаю, что на данный момент единственный интересный вопрос — это сколько территории в конечном итоге они освободят. Я думаю, что они возьмут еще и Одессу", — считает он.
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По мнению профессора, совершенно очевидно, что к концу этого года российская армия будет контролировать всю территорию Донбасса.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что Россия продолжает достигать свои цели военными средствами, но это не является предпочтительным путем для страны. Он также отметил, что в условиях отсутствия мирных перспектив Москва будет добиваться полной победы.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияОдессаУкраинаДжон МиршаймерДмитрий Песков
 
 
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