Рейтинг@Mail.ru
Эксперт раскрыла важность и алгоритм подбора удобной обуви - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:17 30.07.2026
Эксперт раскрыла важность и алгоритм подбора удобной обуви

Лялина: ношение неподходящей обуви грозит повреждением суставов

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкОбувь на каблуке
Обувь на каблуке - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Обувь на каблуке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Неправильно подобранная обувь может привести к деформации стопы, искривлению пальцев, болям в спине и нарушениям осанки, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
  • Грамотно подобранная обувь помогает сохранить здоровье ног и всего тела.
  • При выборе обуви важно учитывать ее размер, материал, гибкость и другие параметры, а также не рекомендуется носить высокий каблук дольше трех часов и выбирать балетки для долгой ходьбы.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Неправильно подобранная обувь может привести к деформации стопы, искривлению пальцев, болям в спине и нарушениям осанки, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.
"Из‑за тесной или, наоборот, слишком свободной пары могут появиться мозоли, вросшие ногти, натоптыши, а со временем - деформации стопы, искривление пальцев и повреждения суставов. Нарушается распределение веса тела, из‑за чего возникают боли не только в ногах, но и в спине, а в перспективе это грозит проблемами с осанкой и разными заболеваниями опорно‑двигательного аппарата", - сказала Лялина "Газете.Ru".
Мужские ботинки - РИА Новости, 1920, 29.05.2026
Флеболог рассказал, можно ли носить обувь на плоской подошве
29 мая, 02:14
По словам эксперта, грамотно подобранная обувь помогает сохранить здоровье ног и всего тела: здоровая стопа - залог правильной осанки и отсутствия проблем с позвоночником. К выбору обуви стоит относиться ответственно и не гнаться за дешевизной, особенно когда речь идет о детской обуви, подчеркнула Лялина.
Эксперт порекомендовала примерять обувь вечером, когда ноги отекают, и при онлайн-покупке ориентироваться на точные параметры: измерять длину стопы (обвести контур на бумаге или использовать стельку) и учитывать полноту модели, которая обычно обозначается буквой.
Обувь должна быть из натуральных материалов, достаточно гибкой и легкой, не давить и не натирать, но и не быть слишком свободной, отметила специалист. Обувь на высоком каблуке не стоит носить дольше трех часов, а балетки на плоской подошве не подходят для долгой ходьбы, предупредила Лялина. Она добавила, что для спорта и активного отдыха лучше использовать специализированную обувь.
"Оптимальный размер предполагает небольшой запас - примерно один-полтора сантиметра: так между пяткой и задником свободно помещается палец. Такой запас практичен в любое время года: зимой в обуви хватит места для теплого носка, а летом стопа не будет сдавлена, если появится отек из‑за жары", - пояснила Лялина.
При этом брать обувь на размер-два больше не стоит: форма подошвы может не совпадать с анатомией, что приведет к мозолям, натоптышам и риску вывиха голеностопного сустава, заключила эксперт.
Прием у врача - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
Врач предупредила об опасности обуви с плоской подошвой
10 апреля, 04:28
 
ОбществоЗдоровьеЗдоровье - Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала