Эксперт раскрыла важность и алгоритм подбора удобной обуви

Краткий пересказ от РИА ИИ Неправильно подобранная обувь может привести к деформации стопы, искривлению пальцев, болям в спине и нарушениям осанки, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

Грамотно подобранная обувь помогает сохранить здоровье ног и всего тела.

При выборе обуви важно учитывать ее размер, материал, гибкость и другие параметры, а также не рекомендуется носить высокий каблук дольше трех часов и выбирать балетки для долгой ходьбы.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Неправильно подобранная обувь может привести к деформации стопы, искривлению пальцев, болям в спине и нарушениям осанки, рассказала исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина.

"Из‑за тесной или, наоборот, слишком свободной пары могут появиться мозоли, вросшие ногти, натоптыши, а со временем - деформации стопы, искривление пальцев и повреждения суставов. Нарушается распределение веса тела, из‑за чего возникают боли не только в ногах, но и в спине, а в перспективе это грозит проблемами с осанкой и разными заболеваниями опорно‑двигательного аппарата", - сказала Лялина "Газете.Ru"

По словам эксперта, грамотно подобранная обувь помогает сохранить здоровье ног и всего тела: здоровая стопа - залог правильной осанки и отсутствия проблем с позвоночником. К выбору обуви стоит относиться ответственно и не гнаться за дешевизной, особенно когда речь идет о детской обуви, подчеркнула Лялина.

Эксперт порекомендовала примерять обувь вечером, когда ноги отекают, и при онлайн-покупке ориентироваться на точные параметры: измерять длину стопы (обвести контур на бумаге или использовать стельку) и учитывать полноту модели, которая обычно обозначается буквой.

Обувь должна быть из натуральных материалов, достаточно гибкой и легкой, не давить и не натирать, но и не быть слишком свободной, отметила специалист. Обувь на высоком каблуке не стоит носить дольше трех часов, а балетки на плоской подошве не подходят для долгой ходьбы, предупредила Лялина. Она добавила, что для спорта и активного отдыха лучше использовать специализированную обувь.

"Оптимальный размер предполагает небольшой запас - примерно один-полтора сантиметра: так между пяткой и задником свободно помещается палец. Такой запас практичен в любое время года: зимой в обуви хватит места для теплого носка, а летом стопа не будет сдавлена, если появится отек из‑за жары", - пояснила Лялина.