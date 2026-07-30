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В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, расчленившему двух людей - РИА Новости, 30.07.2026
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18:50 30.07.2026 (обновлено: 18:51 30.07.2026)
В Нижнем Новгороде вынесли приговор мужчине, расчленившему двух людей

В Нижнем Новгороде осудили на 18 лет расчленившего двух людей мужчину

© Нижегородский областной суд/ВКонтактеМужчина в Нижегородском областном суде, признанный виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью
Мужчина в Нижегородском областном суде, признанный виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Нижегородский областной суд/ВКонтакте
Мужчина в Нижегородском областном суде, признанный виновным в убийстве двух человек с особой жестокостью
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Нижнем Новгороде мужчине назначили 18 лет колонии строгого режима за убийство с особой жестокостью.
  • Он зарезал хозяйку квартиры, комнату в которой арендовал, а также ее сожителя.
  • Позже подсудимый расчленил тела и спрятал головы на крыше гаражей.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 июл - РИА Новости. Мужчина, зарезавший хозяйку квартиры и ее сожителя в Нижнем Новгороде и расчленивший их тела, осужден на 18 лет колонии строго режима за убийство с особой жестокостью, сообщает Нижегородский областной суд.
Судом установлено, что в августе 2025 года подсудимый в ходе конфликта с хозяйкой квартиры на улице Раевского, комнату в которой он арендовал, нанес женщине множественные удары ножом. После убийства подсудимый покинул квартиру, но вскоре вернулся и, поссорившись с сожителем хозяйки квартиры, нанес ему множественные удары металлической шваброй и ножом. Спустя несколько дней подсудимый расчленил трупы, упаковал их и спрятал головы потерпевших на крыше гаражей.
Было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное с особой жестокостью). Вину подсудимый признал полностью.
"Приговором Нижегородского областного суда мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на 2 года", - говорится в сообщении.
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