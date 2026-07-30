Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки

В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил на совещании три ключевые задачи текущего момента:

С прошлой недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской и Пензенской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о теракте.