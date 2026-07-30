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Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки - РИА Новости, 30.07.2026
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18:00 30.07.2026 (обновлено: 20:31 30.07.2026)
Пострадавшим от атак на Wildberries бизнесменам подготовят меры поддержки

Новак поручил проработать поддержку бизнеса, пострадавшего от атак на склады WB

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина Wildberries
Вывеска интернет-магазина Wildberries - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Вывеска интернет-магазина Wildberries. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Новак поручил проработать поддержку предпринимателям, пострадавшим при атаках на логистические комплексы Wildberries.
  • Проекты актов для запуска мер подготовят Минфин, Минэкономразвития и ФНС.
  • Они должны представить их правительству до 10 августа.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Вице-премьер Александр Новак и замглавы администрации президента Максим Орешкин поручили проработать меры поддержки продавцов Wildberries, чьи товары пострадали из-за террористических атак ВСУ, сообщило правительство.
Соответствующие проекты Минфин, Минэкономразвития и ФНС подготовят совместно с Центробанком и объединениями предпринимателей. Ведомства должны представить их до 10 августа.
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В свою очередь, глава Минэкономразвития Максим Решетников обозначил на совещании три ключевые задачи текущего момента:
  • обеспечить бесперебойные поставки товаров потребителям, восстановив и перестроив логистические цепочки;
  • помочь поставщикам и производителям возобновить деятельность;
  • подготовить системные меры по повышению устойчивости поставок, увеличению товарных запасов, а также по наращиванию гибкости и оперативности доставки.
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Как заявляла основательница компании Татьяна Ким, несмотря на форс-мажорные обстоятельства, маркетплейс ведет работу по организации финподдержки продавцов. По ее словам, мелкие и наименее защищенные предприниматели из числа пострадавших начали получать выплаты еще 22 июля. Также продавцам предоставили отсрочку по кредитам на три месяца.
С прошлой недели украинские дроны атаковали объекты Wildberries на Ставрополье, в Подмосковье, Петербурге, Краснодаре, Симферополе, Удмуртии, Ленинградской, Тамбовской и Пензенской областях. Несколько человек погибли, десятки получили ранения. СК России возбудил уголовные дела о теракте.
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