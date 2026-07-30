Специалист по ИИ объяснил, что нельзя писать в чат нейросети

Краткий пересказ от РИА ИИ Загрузка служебных документов в публичный чат-бот означает их передачу в открытое пространство.

Бесплатные сервисы не гарантируют безопасность, потому что запросы могут использоваться для дообучения моделей и храниться на зарубежных серверах.

Безопасная работа с ИИ строится по принципу: не отправляйте в публичные нейросети ничего, что не готовы увидеть в чужих руках.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Загрузка служебных документов в публичный чат-бот де-факто означает их передачу в открытое пространство. О том, как защитить свою информацию, агентству " и. Загрузка служебных документов в публичный чат-бот де-факто означает их передачу в открытое пространство. О том, как защитить свою информацию, агентству " Прайм " рассказал руководитель Дирекции искусственного интеллекта ИТ-компании "Первый Бит" Николай Абрамов.

По словам эксперта, бесплатные сервисы не гарантируют безопасность — запросы могут использоваться для дообучения моделей и храниться на зарубежных серверах. Нельзя отправлять в нейросети персональные данные, коммерческую тайну, финансовую отчетность, детали договоров и банковские реквизиты.

"Строго говоря, сторонний ИИ ничего не крадет: данные ему отдают сами сотрудники. Всё, что вы отправили в публичный чат-бот, тем более бесплатный, можно считать переданным третьей стороне", — предупредил Абрамов.