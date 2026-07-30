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Специалист по ИИ объяснил, что нельзя писать в чат нейросети - РИА Новости, 30.07.2026
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02:05 30.07.2026
Специалист по ИИ объяснил, что нельзя писать в чат нейросети

Абрамов: в чат-боты нельзя загружать служебные документы и банковские реквизиты

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Логотипы DeepSeek и ChatGPT - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Загрузка служебных документов в публичный чат-бот означает их передачу в открытое пространство.
  • Бесплатные сервисы не гарантируют безопасность, потому что запросы могут использоваться для дообучения моделей и храниться на зарубежных серверах.
  • Безопасная работа с ИИ строится по принципу: не отправляйте в публичные нейросети ничего, что не готовы увидеть в чужих руках.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Загрузка служебных документов в публичный чат-бот де-факто означает их передачу в открытое пространство. О том, как защитить свою информацию, агентству "Прайм" рассказал руководитель Дирекции искусственного интеллекта ИТ-компании "Первый Бит" Николай Абрамов.
По словам эксперта, бесплатные сервисы не гарантируют безопасность — запросы могут использоваться для дообучения моделей и храниться на зарубежных серверах. Нельзя отправлять в нейросети персональные данные, коммерческую тайну, финансовую отчетность, детали договоров и банковские реквизиты.
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"Строго говоря, сторонний ИИ ничего не крадет: данные ему отдают сами сотрудники. Всё, что вы отправили в публичный чат-бот, тем более бесплатный, можно считать переданным третьей стороне", — предупредил Абрамов.
Безопасная работа с ИИ строится по принципу: не отправляйте в публичные нейросети ничего, что не готовы увидеть в чужих руках. Для корпоративных пользователей лучше выбирать локальные модели, а при работе с внешними сервисами использовать технологию обезличивания данных, подчеркнул он.
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