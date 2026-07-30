Ученые предложили лечить мозг после травм электромагнитами

Краткий пересказ от РИА ИИ Ученые СГУ в составе международного коллектива предложили новый метод спасения тканей мозга после черепно-мозговой травмы с помощью воздействия импульсного электромагнитного поля.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Спасать ткани мозга после черепно-мозговой травмы воздействием на орган электромагнитного поля предложили ученые Спасать ткани мозга после черепно-мозговой травмы воздействием на орган электромагнитного поля предложили ученые СГУ в составе международного коллектива исследователей. Новый метод позволит "затормозить" процессы разрушения мозга из-за нарушений работы мелких сосудов. Результаты представлены в The European Physical Journal Special Topics.

Черепно-мозговые травмы (ЧМТ) — основная причина внезапной гибели молодых людей, рассказали в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского (СГУ). Ежегодно 60–70 миллионов людей во всем мире сталкиваются не только с первичными повреждениями мозга из-за травмы, но и со вторичными изменениями кровотока в капиллярах и мелких сосудах органа.

"После травмы мозга мелкие сосуды перестают нормально питать ткань мозга. Ткань "задыхается", защитный барьер между кровью и мозгом разрушается, нейроны гибнут. Эти процессы развиваются от нескольких часов до недель, а сопутствующее ЧМТ нарушение внутричерепного давления затрудняет лечение даже новейшими препаратами", — рассказала одна из авторов работы, аспирантка биологического факультета, инженер Научного медицинского центра СГУ Арина Евсюкова.

Ученые университета совместно с коллегами из Приволжского исследовательского медицинского университета, Московского научно-исследовательского онкологического института имени П. А. Герцена, МГУ имени М. В. Ломоносова, а также нескольких университетов США предложили оказывать первую помощь пациентам с травмой головы с помощью импульсного электромагнитного поля.

Согласно результатам, полученным на лабораторных животных, однократное воздействие на поврежденный мозг в течение 30 минут позволяет нормализовать давление в черепе, делает мозг на треть более "доступным" для крови и вдвое уменьшает количество погибших нейронов.

"Использование импульсного электромагнитного поля с параметрами 27,12 мегагерц, 6 Вольт на метр, амплитудно-модулированного трехмиллисекундными импульсами с частотой 5 герц, предупреждало или существенно затормаживало развитие неблагоприятных процессов в головном мозге и уменьшало гибель мозговой ткани. Важно отметить, что купировать неблагоприятные последствия необходимо сразу после ЧМТ, мы проводили процедуру в течение часа после травмы", — рассказал старший научный сотрудник кафедры физиологии человека и животных СГУ, сотрудник Приволжского исследовательского медицинского университета Алексей Трофимов.

В университете подчеркнули, что устройства для оказания "электромагнитной" первой помощи после ЧМТ уже существуют.

"На данном этапе получено доклиническое доказательство концепции воздействия на ключевое нерешенное звено острой травмы — микрососудистую дисфункцию. При подтверждении эффекта в более длительных и масштабных исследованиях он может стать дополнительным инструментом защиты головного мозга в критические первые часы после травмы", — добавил Трофимов.