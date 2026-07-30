Дополнительную насыпь возводят в Тюмени для защиты от паводка

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"Вчера был на объектах Тюмени, дал по ним поручения. Рассказываю, как идет работа. Рядом с озером Оброчным на улице Лесопарковой земляная насыпь стала выше, больше и плотнее. Убрали ограждения, которые мешали проводить работы. В озере уровень воды выше, чем в реке. Решили ее сбрасывать. Для этого в районе улицы Судостроителей положена дополнительная труба", - написал Моор в канале на платформе "Макс".