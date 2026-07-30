Дополнительную насыпь возводят в Тюмени для защиты от паводка

ТЮМЕНЬ, 30 июл – РИА Новости. Специалисты в Тюмени возводят дополнительную насыпь и укрепляют дамбу, чтобы защитить дома и территории от паводковых вод, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
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"Вчера был на объектах Тюмени, дал по ним поручения. Рассказываю, как идет работа. Рядом с озером Оброчным на улице Лесопарковой земляная насыпь стала выше, больше и плотнее. Убрали ограждения, которые мешали проводить работы. В озере уровень воды выше, чем в реке. Решили ее сбрасывать. Для этого в районе улицы Судостроителей положена дополнительная труба", - написал Моор в канале на платформе "Макс".
Также глава региона осмотрел дамбу на улице Береговой, которую из-за поворота реки подмывает течением. С вечера среды и даже ночью волонтеры там наполняют мешки песком и укрепляют ими дамбу.
"Пока пик паводка не наступил, очень важно выиграть время и заблаговременно защитить участки, к которым подступает вода", - отметил Моор.
Глава региона поблагодарил всех неравнодушных жителей, волонтеров, общественные организации, участников специальной военной операции и, в частности, участников проекта "Боевой кадровый резерв" за то, что сообща вышли на помощь.