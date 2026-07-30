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Стало известно, зачем осужденный пасынок Стаса Намина взял его фамилию - РИА Новости, 30.07.2026
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08:21 30.07.2026 (обновлено: 08:26 30.07.2026)
Стало известно, зачем осужденный пасынок Стаса Намина взял его фамилию

Пасынок Стаса Намина в 19 лет взял фамилию отчима ради укрепления семьи

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко во время оглашения приговора в Московском областном суде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Роман Ткаченко, пасынок Стаса Намина, осужденный за двойное убийство, в 19 лет взял фамилию отчима ради укрепления семьи.
  • После ареста Роман сменил фамилию на Ткаченко.
  • В документах указано, что Ткаченко дважды предпринимал попытку суицида, но после встречи с женой и рождения дочери такие мысли его не посещали.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, осужденный на длительный срок за двойное убийство, в 19 лет взял фамилию отчима ради укрепления семьи, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.
В центре Стаса Намина ранее сообщали, что Роман сам взял знаменитую фамилию мужа своей матери. После ареста он поменял ее на Ткаченко.
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Пасынок Намина во время убийства не терял самоконтроль
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"Отношения с ним (Наминым) всегда были плохими, фамилию и отчество отчима он взял в 19 лет после попытки суицида, чтобы стать ближе к семье. Отношения с матерью были разными, с младшим братом - всегда очень хорошими... Отношения с бабушкой были теплыми, но после драки на дне рождения друга с младшим братом ухудшились", - приводятся в материалах показания Ткаченко.
Как следует из документов, Ткаченко сообщил, что дважды предпринимал попытку суицида, но после встречи с женой и рождения дочери такие мысли его не посещали.
Мособлсуд в марте приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и 30-летнего сводного брата. Тела обеих жертв с колото-резаными ранами в октябре 2023 года обнаружили в частном доме в деревне Крюково Истринского района. По данным следствия, после ссоры Ткаченко дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил его приехать - после чего лишил жизни и его, а затем сам сообщил о случившемся в полицию.
В суде Ткаченко признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий. Защита осужденного настаивала, что у мужчины есть проблемы с ментальным здоровьем, а в момент преступления он находился в состоянии аффекта. Экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства. Суд апелляционной инстанции в июне оставил приговор без изменений.
Намин вместе с бывшей супругой проходят потерпевшими по делу.
Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, обвиняемый в убийстве брата и бабушки, на заседании Московского областного суда - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
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