Стало известно, зачем осужденный пасынок Стаса Намина взял его фамилию

Краткий пересказ от РИА ИИ Роман Ткаченко, пасынок Стаса Намина, осужденный за двойное убийство, в 19 лет взял фамилию отчима ради укрепления семьи.

После ареста Роман сменил фамилию на Ткаченко.

В документах указано, что Ткаченко дважды предпринимал попытку суицида, но после встречи с женой и рождения дочери такие мысли его не посещали.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, осужденный на длительный срок за двойное убийство, в 19 лет взял фамилию отчима ради укрепления семьи, следует из материалов, которые есть в распоряжении РИА Новости.

В центре Стаса Намина ранее сообщали, что Роман сам взял знаменитую фамилию мужа своей матери. После ареста он поменял ее на Ткаченко.

"Отношения с ним (Наминым) всегда были плохими, фамилию и отчество отчима он взял в 19 лет после попытки суицида, чтобы стать ближе к семье. Отношения с матерью были разными, с младшим братом - всегда очень хорошими... Отношения с бабушкой были теплыми, но после драки на дне рождения друга с младшим братом ухудшились", - приводятся в материалах показания Ткаченко.

Как следует из документов, Ткаченко сообщил, что дважды предпринимал попытку суицида, но после встречи с женой и рождения дочери такие мысли его не посещали.

Мособлсуд в марте приговорил Ткаченко к 18 годам колонии строгого режима за убийство бабушки и 30-летнего сводного брата. Тела обеих жертв с колото-резаными ранами в октябре 2023 года обнаружили в частном доме в деревне Крюково Истринского района. По данным следствия, после ссоры Ткаченко дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил брату и попросил его приехать - после чего лишил жизни и его, а затем сам сообщил о случившемся в полицию.

В суде Ткаченко признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий. Защита осужденного настаивала, что у мужчины есть проблемы с ментальным здоровьем, а в момент преступления он находился в состоянии аффекта. Экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства. Суд апелляционной инстанции в июне оставил приговор без изменений.