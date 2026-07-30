Пасынок Намина во время убийства не терял самоконтроль

Краткий пересказ от РИА ИИ Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, приговоренный к 18 годам колонии за двойное убийство, в момент преступления находился в возбужденном состоянии, но не терял способность к самоконтролю.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Пасынок рок-музыканта Стаса Намина Роман Ткаченко, приговоренный к 18 годам колонии за двойное убийство, в момент преступления находился в возбужденном состоянии, но не терял способность к самоконтролю, говорится в материалах в распоряжении РИА Новости.

В октябре 2023 года бывшую тещу Намина и его 30-летнего сына с колото-резаными ранами нашли мертвыми в частном доме в деревне Крюково Истринского района . По данным следствия, после ссоры Ткаченко дождался, когда бабушка уснет, и убил ее. Затем он позвонил сводному брату и попросил его приехать - после чего лишил жизни и его, а затем сам сообщил о случившемся в полицию. Мособлсуд в марте этого года назначил Ткаченко 18 лет колонии строгого режима. Апелляционная инстанция в июне оставила приговор без изменений.

В суде Ткаченко признал вину, но не согласился с квалификацией своих действий. Его защита настаивала, что у мужчины есть проблемы с ментальным здоровьем, а в момент преступления он находился в состоянии аффекта. Экспертиза не нашла у Ткаченко тяжелого психического расстройства.

"Согласно выводам экспертов, признанных судом достоверными, Ткаченко ... в момент совершения преступления - убийства - в состоянии физиологического или кумулятивного аффекта не находился, а имело место состояние эмоционального возбуждения, которое не достигло степени выраженности аффекта. Ткаченко после совершенных деяний находился в стрессовом состоянии, которое не нарушало его способность к самоконтролю, адекватной оценке происходящего и прогнозу его последствий", - говорится в материалах.

Уточняется, что по делу проведены три стационарные психолого-психиатрические экспертизы, причем последнюю суд назначил ввиду наличия двух экспертиз, которые противоречили друг другу относительно состояния аффекта.

"Об отсутствии аффекта также свидетельствует последовательный и организованный характер действий Ткаченко, требующий физической активности, которые не свидетельствуют об утрате им контроля над собой и не отражают симптоматики, характерной для аффекта", - указано в документе.