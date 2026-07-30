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Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга - РИА Новости, 30.07.2026
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12:15 30.07.2026
Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

Исмаилов: особенно вредны фастфуд, колбасы, чипсы и сладкие напитки

© Shutterstock/FOTODOM / namakiДевушка ест бургер
Девушка ест бургер - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Shutterstock/FOTODOM / namaki
Девушка ест бургер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов может привести к снижению внимания, ухудшению памяти и замедлению скорости мышления из-за негативного влияния на сосуды головного мозга, рассказал невролог, руководитель ООО "АЙТИМЕДЛАБС" Али Исмаилов.
  • Особенно вредны для здоровья мозга ультрапереработанные продукты, когда они становятся основой рациона.
  • Для здоровья мозга важно регулярное употребление овощей, зелени, ягод, рыбы, бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов со временем начинает отражаться на состоянии сосудов головного мозга, что может проявляться снижением внимания и ухудшением памяти, рассказал невролог, руководитель ООО "АЙТИМЕДЛАБС" Али Исмаилов.
"Мозг стареет не отдельно от всего организма. Питание, которое способствует развитию ожирения, сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза, со временем отражается и на состоянии сосудов головного мозга. Это может проявляться снижением внимания, ухудшением памяти и замедлением скорости мышления", - сказал Исмаилов "Ленте.ру".
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По словам врача, один бургер, десерт или порция жареной пищи не приведут к заметным изменениям, но риск возникает, когда такая еда становится основой рациона. Особенно вредны ультрапереработанные продукты: фастфуд, колбасы, чипсы, сладкие напитки, полуфабрикаты и готовая выпечка с добавками, пояснил Исмаилов.
Кроме того, специалист отметил, что систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы.
Для здоровья мозга важно, чтобы в рационе регулярно присутствовали овощи, зелень, ягоды, рыба, бобовые, цельнозерновые продукты и орехи, заключил Исмаилов.
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