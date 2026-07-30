Невролог рассказал, как неправильное питание может влиять на старение мозга

Краткий пересказ от РИА ИИ Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов может привести к снижению внимания, ухудшению памяти и замедлению скорости мышления из-за негативного влияния на сосуды головного мозга, рассказал невролог, руководитель ООО "АЙТИМЕДЛАБС" Али Исмаилов.

Особенно вредны для здоровья мозга ультрапереработанные продукты, когда они становятся основой рациона.

Для здоровья мозга важно регулярное употребление овощей, зелени, ягод, рыбы, бобовых, цельнозерновых продуктов и орехов.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Регулярное употребление фастфуда, сладостей и полуфабрикатов со временем начинает отражаться на состоянии сосудов головного мозга, что может проявляться снижением внимания и ухудшением памяти, рассказал невролог, руководитель ООО "АЙТИМЕДЛАБС" Али Исмаилов.

"Мозг стареет не отдельно от всего организма. Питание, которое способствует развитию ожирения, сахарного диабета, повышенного давления и атеросклероза, со временем отражается и на состоянии сосудов головного мозга. Это может проявляться снижением внимания, ухудшением памяти и замедлением скорости мышления", - сказал Исмаилов "Ленте.ру"

По словам врача, один бургер, десерт или порция жареной пищи не приведут к заметным изменениям, но риск возникает, когда такая еда становится основой рациона. Особенно вредны ультрапереработанные продукты: фастфуд, колбасы, чипсы, сладкие напитки, полуфабрикаты и готовая выпечка с добавками, пояснил Исмаилов.

Кроме того, специалист отметил, что систематическое употребление алкоголя оказывает токсическое воздействие на нервную систему, нарушает сон и может усиливать когнитивные проблемы.