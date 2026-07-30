Движение по Крымскому мосту вновь перекрыли

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
- Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь перекрыто, сообщил информационный центр о ситуации на автоподходах к мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорится в канале инфоцентра на платформе "Макс".
Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Движение по Крымскому мосту временно перекрыли
Вчера, 00:32