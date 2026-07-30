Жителя Москвы задержали по подозрению в финансировании ВСУ

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"Установлено, что житель Москвы посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб", - говорится в сообщении.