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Жителя Москвы задержали по подозрению в финансировании ВСУ - РИА Новости, 30.07.2026
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09:55 30.07.2026
Жителя Москвы задержали по подозрению в финансировании ВСУ

Москвича заподозрили в переводе денег ВСУ через криптовалютный кошелек

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкБойцы спецназа ФСБ
Бойцы спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В московском регионе пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к государственной измене.
  • Мужчина переводил деньги на криптовалютный кошелек, используемый СБУ для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности.
  • Злоумышленник задержан, в отношении него возбудили дело о госизмене и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Задержан москвич, вставший на путь государственной измены и переводивший деньги на криптовалютный кошелек, используемый Службой безопасности Украины для сбора средств на разведку и диверсии, сообщила ФСБ.
По информации ФСБ, "на территории московского региона пресечена противоправная деятельность гражданина России, 1991 г.р., причастного к совершению государственной измены".
«
"Установлено, что житель Москвы посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан, в отношении него возбудили дело о госизмене.
Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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