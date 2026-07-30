Жителя Москвы задержали по подозрению в финансировании ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В московском регионе пресечена противоправная деятельность гражданина России, причастного к государственной измене.
- Мужчина переводил деньги на криптовалютный кошелек, используемый СБУ для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности.
- Злоумышленник задержан, в отношении него возбудили дело о госизмене и избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Задержан москвич, вставший на путь государственной измены и переводивший деньги на криптовалютный кошелек, используемый Службой безопасности Украины для сбора средств на разведку и диверсии, сообщила ФСБ.
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"Установлено, что житель Москвы посредством мессенджера Telegram инициативно установил контакт с представителем запрещенной на территории Российской Федерации украинской террористической организации и осуществил перевод денежных средств на криптовалютный кошелек, используемый СБУ в целях сбора средств для финансирования разведывательно-диверсионной деятельности украинских спецслужб", - говорится в сообщении.
Злоумышленник задержан, в отношении него возбудили дело о госизмене.
Решением суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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17 ноября 2025, 10:27