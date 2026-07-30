Силовики задержали нескольких топ-менеджеров компании "Эфко"

Краткий пересказ от РИА ИИ Несколько топ-менеджеров масложировой компании «Эфко», включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева, задержаны правоохранителями.

Компания «Эфко» продолжает работу в штатном режиме.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Масложировая компания "Эфко" подтвердила факт задержания нескольких ее топ-менеджеров.

"Сейчас мы можем подтвердить, что 30 июля стало известно о задержании нескольких топ-менеджеров компании "Эфко", — сказали РИА Новости в пресс-службе.

Там выразили поддержку каждому из задержанных, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Компания продолжает работу в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.

В чем обвиняют топ-менеджеров, в компании не уточнили.