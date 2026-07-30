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Силовики задержали нескольких топ-менеджеров компании "Эфко" - РИА Новости, 30.07.2026
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15:44 30.07.2026 (обновлено: 16:58 30.07.2026)
Силовики задержали нескольких топ-менеджеров компании "Эфко"

В Москве задержали нескольких топ-менеджеров масложировой компании «Эфко»

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Несколько топ-менеджеров масложировой компании «Эфко», включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева, задержаны правоохранителями.
  • Компания «Эфко» продолжает работу в штатном режиме.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Масложировая компания "Эфко" подтвердила факт задержания нескольких ее топ-менеджеров.
"Сейчас мы можем подтвердить, что 30 июля стало известно о задержании нескольких топ-менеджеров компании "Эфко", — сказали РИА Новости в пресс-службе.
Там выразили поддержку каждому из задержанных, включая директора по стратегическому развитию Владислава Романцева. Компания продолжает работу в штатном режиме, подчеркнули в пресс-службе.
В чем обвиняют топ-менеджеров, в компании не уточнили.
Группа компаний "Эфко" — один из крупнейших производителей пищевой промышленности в России. Занимается переработкой масличных культур, производством соусов, масложировой продукции, пищевых ингредиентов, растительных альтернатив мяса и молока.
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