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Четыре нежилых помещения в Береговом проезде Москвы выставлены на торги - РИА Новости, 30.07.2026
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09:49 30.07.2026
Четыре нежилых помещения в Береговом проезде Москвы выставлены на торги

У предпринимателей есть возможность приобрести четыре нежилых помещения в Москве

© Фото : Департамент города Москвы по конкурентной политикеЧетыре нежилых помещения в Береговом проезде Москвы выставлены на торги
Четыре нежилых помещения в Береговом проезде Москвы выставлены на торги - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Департамент города Москвы по конкурентной политике
Четыре нежилых помещения в Береговом проезде Москвы выставлены на торги
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Четыре помещения для бизнеса в Береговом проезде Москвы выставили на городские торги, их площадь варьируется от 88,8 до 244 квадратных метров, рассказал глава столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Он назвал недвижимость у набережных и прогулочных зон перспективным активом, который предприниматели могут использовать для открытия бизнеса в отраслях торговли, обслуживания, досуга и при этом рассчитывать на стабильный поток клиентов.
"На городские торги сейчас выставлены четыре таких лота в районе Филевский Парк: помещения находятся в новом доме на Береговом проезде. Их площадь варьируется от 88,8 до 244 квадратных метров. Расположение на первом этаже повышает удобство для посетителей, а свободное назначение позволяет реализовать различные проекты. Заявочные кампании завершатся в период с 6 августа по 3 сентября, а открытые аукционы состоятся 18 августа и 15 сентября в зависимости от лота", – приводит пресс-служба департамента слова Пуртова.
Помещения расположены по адресу: Береговой проезд, дом 1а. На торги их выставил московский департамент городского имущества. Чтобы принять участие в торгах, потенциальным покупателям нужно зарегистрироваться на площадке "Росэлторг" и иметь усиленную квалифицированную электронную подпись.
Информация о лотах, которые выставлены столицей на аукционы, доступна в разделе "Торги Москвы" на Инвестиционном портале. Там можно найти фотографии, документацию, условия и форму реализации.
Цифровые сервисы для бизнеса развиваются в рамках национального проекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
Москва - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
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МоскваКирилл ПуртовРосэлторг
 
 
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