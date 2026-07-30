Рейтинг@Mail.ru
В Москве убрали автомобиль, въехавший в подземный переход - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 30.07.2026 (обновлено: 09:43 30.07.2026)
В Москве убрали автомобиль, въехавший в подземный переход

В Москве убрали машину, въехавшую в подземный переход у метро "Домодедовская"

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАвтомобиль "Форд Мустанг", въехавший после столкновения с другой машиной в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве. 29 июля 2026
Автомобиль Форд Мустанг, въехавший после столкновения с другой машиной в подземный переход у станции метро Домодедовская в Москве. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Автомобиль "Форд Мустанг", въехавший после столкновения с другой машиной в подземный переход у станции метро "Домодедовская" в Москве. 29 июля 2026
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Автомобиль, въехавший в подземный переход у метро «Домодедовская» в Москве, убран.
  • Ограничения выхода №4 сняты.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автомобиль, въехавший в подземный переход у метро "Домодедовская" в Москве, убран, сообщает столичный дептранс.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали РИА Новости, что автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" после столкновения с другой машиной, пострадавших нет.
"Автомобиль убран, ограничения выхода №4 сняты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
ДТП на Калужском шоссе в Москве. 29 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 29.07.2026
В Москве два человека пострадали в ДТП
29 июля, 17:23
 
МоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала