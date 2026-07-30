В Москве убрали автомобиль, въехавший в подземный переход

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Автомобиль, въехавший в подземный переход у метро «Домодедовская» в Москве, убран.
- Ограничения выхода №4 сняты.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автомобиль, въехавший в подземный переход у метро "Домодедовская" в Москве, убран, сообщает столичный дептранс.
Ранее в пресс-службе столичного главка МВД РФ сообщали РИА Новости, что автомобиль въехал в подземный переход у станции метро "Домодедовская" после столкновения с другой машиной, пострадавших нет.
"Автомобиль убран, ограничения выхода №4 сняты", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
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