Ефимов: москвичи выберут архитектурное оформление нового ЖК на Шаболовке

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Архитектурный облик нового многофункционального жилого комплекса на улице Шаболовка, 34 в Донском районе Москвы определят по результатам общегородского голосования, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Москва последовательно развивает практику, при которой жители участвуют в принятии важных городских решений. Голосование по будущему облику жилого комплекса на Шаболовке позволит учесть мнение москвичей еще до начала реализации проекта, что поможет сделать развитие территории более открытым и понятным для тех, кто будет пользоваться этим пространством каждый день", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Голосование организовано на сайте и в приложении проекта "Активный гражданин", добавил заммэра. Москвичам предложено выбрать из трех концепций архитектурных бюро, заметил чиновник. Как подчеркнули в департаменте градостроительной политики, каждый проект выделяет высокий уровень проработки.
В то же время все варианты связаны с историческим контекстом Донского района – авторы по-разному интерпретируют архитектуру русского авангарда, которой славится улица, обратили внимание в градостроительном комплексе.
Создание открытого городского пространства для всех москвичей, а не только жильцов нового дома, предусмотрено тремя проектами, уточнили в пресс-службе градкомплекса. Здания будут выполнены в современной архитектуре с большой площадью остекления, а двухуровневый стилобат рядом с выходом из метро превратится в городской квартал с кафе, магазинами, повседневными сервисами и пешеходной зоной, поделились подробностями в градкомплексе Москвы. Предполагается также строительство подземной парковки.
Отдать голос за понравившуюся концепцию могут пользователи проекта "Активный гражданин" с полной или стандартной учетной записью на портале mos.ru. Принять участие в голосовании, кроме того, возможно в мини-приложении проекта в мессенджере "Макс", сообщили в пресс-службе столичного градкомплекса.