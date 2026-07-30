Ефимов: москвичи выберут архитектурное оформление нового ЖК на Шаболовке

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Архитектурный облик нового многофункционального жилого комплекса на улице Шаболовка, 34 в Донском районе Москвы определят по результатам общегородского . Архитектурный облик нового многофункционального жилого комплекса на улице Шаболовка, 34 в Донском районе Москвы определят по результатам общегородского голосования , рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Москва последовательно развивает практику, при которой жители участвуют в принятии важных городских решений. Голосование по будущему облику жилого комплекса на Шаболовке позволит учесть мнение москвичей еще до начала реализации проекта, что поможет сделать развитие территории более открытым и понятным для тех, кто будет пользоваться этим пространством каждый день", – цитирует Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.

Голосование организовано на сайте и в приложении проекта "Активный гражданин", добавил заммэра. Москвичам предложено выбрать из трех концепций архитектурных бюро, заметил чиновник. Как подчеркнули в департаменте градостроительной политики, каждый проект выделяет высокий уровень проработки.

В то же время все варианты связаны с историческим контекстом Донского района – авторы по-разному интерпретируют архитектуру русского авангарда, которой славится улица, обратили внимание в градостроительном комплексе.

Создание открытого городского пространства для всех москвичей, а не только жильцов нового дома, предусмотрено тремя проектами, уточнили в пресс-службе градкомплекса. Здания будут выполнены в современной архитектуре с большой площадью остекления, а двухуровневый стилобат рядом с выходом из метро превратится в городской квартал с кафе, магазинами, повседневными сервисами и пешеходной зоной, поделились подробностями в градкомплексе Москвы . Предполагается также строительство подземной парковки.