Эксперт рассказал, как защититься от мошенников, использующих ИИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владислав Кокунцов, основатель и руководитель компании «Кибербастион», рекомендует заранее договориться с близкими или коллегами о контрольной фразе или вопросе, ответ на который известен только вам.
- Если родственник или коллега неожиданно просит перевести деньги, сообщить код или установить программу удаленного доступа, стоит прекратить общение и перепроверить информацию, позвонив по номеру из контактов.
- Кокунцов советует использовать сервисы определения мошеннических вызовов, фильтрацию неизвестных номеров, многофакторную аутентификацию и ограничивать объем личной информации в открытом доступе.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заранее согласованная контрольная фраза, известная только членам семьи, может стать надежной защитой от мошенников, использующих искусственный интеллект, рассказал основатель и руководитель компании "Кибербастион" Владислав Кокунцыков.
«
"Я рекомендую придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, заранее договоритесь с близкими или коллегами о контрольной фразе или вопросе, ответ на который известен только вам. Во-вторых, никогда не выполняйте подобные просьбы во время входящего звонка", - сказал Кокунцыков информационному порталу РИАМО.
По словам эксперта, современные технологии искусственного интеллекта позволяют клонировать голос и даже имитировать видеосвязь, поэтому доверять нужно не голосу, а процедуре проверки.
Если родственник или коллега неожиданно просит перевести деньги, сообщить код или установить программу удаленного доступа, стоит остановиться - мошенники давят на срочность, пояснил Кокунцыков. После такого звонка эксперт посоветовал завершить разговор и перезвонить человеку по номеру из контактов или через другой привычный канал связи.
Также специалист порекомендовал обращать внимание на логику: если торопят, требуют тайны или оказывают давление — это повод прекратить общение и перепроверить информацию.
«
"Не менее важны и технические меры защиты: используйте сервисы определения мошеннических вызовов, фильтрацию неизвестных номеров, многофакторную аутентификацию, регулярно обновляйте программное обеспечение и ограничивайте объем личной информации, размещаемой в открытом доступе. Чем меньше злоумышленники знают о вас, тем сложнее им подготовить убедительную атаку", - заключил Кокунцыков.