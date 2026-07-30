Эксперт рассказал, как защититься от мошенников, использующих ИИ

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"Я рекомендую придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, заранее договоритесь с близкими или коллегами о контрольной фразе или вопросе, ответ на который известен только вам. Во-вторых, никогда не выполняйте подобные просьбы во время входящего звонка", - сказал Кокунцыков информационному порталу РИАМО.