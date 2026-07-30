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Эксперт рассказал, как защититься от мошенников, использующих ИИ - РИА Новости, 30.07.2026
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14:32 30.07.2026 (обновлено: 14:35 30.07.2026)
Эксперт рассказал, как защититься от мошенников, использующих ИИ

Россиянам советуют придумать с близкими секретную фразу для защиты от мошенников

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владислав Кокунцов, основатель и руководитель компании «Кибербастион», рекомендует заранее договориться с близкими или коллегами о контрольной фразе или вопросе, ответ на который известен только вам.
  • Если родственник или коллега неожиданно просит перевести деньги, сообщить код или установить программу удаленного доступа, стоит прекратить общение и перепроверить информацию, позвонив по номеру из контактов.
  • Кокунцов советует использовать сервисы определения мошеннических вызовов, фильтрацию неизвестных номеров, многофакторную аутентификацию и ограничивать объем личной информации в открытом доступе.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Заранее согласованная контрольная фраза, известная только членам семьи, может стать надежной защитой от мошенников, использующих искусственный интеллект, рассказал основатель и руководитель компании "Кибербастион" Владислав Кокунцыков.
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"Я рекомендую придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, заранее договоритесь с близкими или коллегами о контрольной фразе или вопросе, ответ на который известен только вам. Во-вторых, никогда не выполняйте подобные просьбы во время входящего звонка", - сказал Кокунцыков информационному порталу РИАМО.

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По словам эксперта, современные технологии искусственного интеллекта позволяют клонировать голос и даже имитировать видеосвязь, поэтому доверять нужно не голосу, а процедуре проверки.
Если родственник или коллега неожиданно просит перевести деньги, сообщить код или установить программу удаленного доступа, стоит остановиться - мошенники давят на срочность, пояснил Кокунцыков. После такого звонка эксперт посоветовал завершить разговор и перезвонить человеку по номеру из контактов или через другой привычный канал связи.
Также специалист порекомендовал обращать внимание на логику: если торопят, требуют тайны или оказывают давление — это повод прекратить общение и перепроверить информацию.
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"Не менее важны и технические меры защиты: используйте сервисы определения мошеннических вызовов, фильтрацию неизвестных номеров, многофакторную аутентификацию, регулярно обновляйте программное обеспечение и ограничивайте объем личной информации, размещаемой в открытом доступе. Чем меньше злоумышленники знают о вас, тем сложнее им подготовить убедительную атаку", - заключил Кокунцыков.
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