Синоптик назвал температуру воды у побережья Черного и Азовского морей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Температура воды Черного и Азовского морей у побережья Краснодарского края колеблется в пределах 24-25 градусов.
- В ближайшее время ожидается повышение температуры воды и установление жаркой погоды, до 34-36 градусов к концу недели.
КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Температура воды Черного и Азовского морей у побережья Краснодарского края колеблется в пределах 24-25 градусов, сообщила РИА Новости заместитель начальника регионального Центра по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды Инна Колесниченко.
"В связи с ожидаемым повышением температуры атмосферного воздуха также мы будем наблюдать увеличение температуры морской воды. В целом погода в ближайшее время установится довольно летняя, жаркая", — сказала она.
Собеседница агентства уточнила, что недавний шторм перемешал морскую воду, но на ее температуру существенно не повлиял.
В ближайшее время серьезных осадков не ожидается, а концу недели на Кубани установится жара — 34-36 градусов, заключила Колесниченко.
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