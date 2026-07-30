Синоптик назвал температуру воды у побережья Черного и Азовского морей

Краткий пересказ от РИА ИИ Температура воды Черного и Азовского морей у побережья Краснодарского края колеблется в пределах 24-25 градусов.

В ближайшее время ожидается повышение температуры воды и установление жаркой погоды, до 34-36 градусов к концу недели.

КРАСНОДАР, 30 июл — РИА Новости. Температура воды Черного и Азовского морей у побережья Краснодарского края колеблется в пределах 24-25 градусов, сообщила РИА Новости заместитель начальника регионального Центра по гидрометерологии и мониторингу окружающей среды Инна Колесниченко.

"В связи с ожидаемым повышением температуры атмосферного воздуха также мы будем наблюдать увеличение температуры морской воды. В целом погода в ближайшее время установится довольно летняя, жаркая", — сказала она.

Собеседница агентства уточнила, что недавний шторм перемешал морскую воду, но на ее температуру существенно не повлиял.