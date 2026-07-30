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Тюменский губернатор объяснил причину неприятного запаха от воды в Туре - РИА Новости, 30.07.2026
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10:08 30.07.2026
Тюменский губернатор объяснил причину неприятного запаха от воды в Туре

Моор: вода в Туре в Тюмени имеет неприятный запах из-за половодья

© РИА НовостиПаводок на реке Туре в Тюмени
Паводок на реке Туре в Тюмени - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости
Паводок на реке Туре в Тюмени. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вода в реке Туре на территории Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества органических соединений, попавших в реку из-за половодья, сообщил губернатор Александр Моор.
  • Из-за недостатка кислорода в реке происходит гибель рыбы.
  • В Тюмени и Тюменском муниципальном округе объявлен режим ЧС регионального уровня из-за паводка на Туре.
ТЮМЕНЬ, 30 июл – РИА Новости. Вода в Туре на территории города Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества органических соединений, которые попали в реку из-за половодья, сообщил губернатор Александр Моор.
На видео, размещенном в его канале на платформе "Макс", он рассказал, что в мае, июне и до середины июля в бассейне реки Туры на территории Тюменской и Свердловской областей прошли сильные дожди, это привело к сильному летнему половодью. С приходом большой воды жители Тюмени начали жаловаться на стойкий неприятный запах, который идет от реки.
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"Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в реку Туру большое количество органических соединений. Процесс самоочищения Туры не справляется. Мы наблюдаем резкое снижение количества кислорода в воде. Органика, которая поступила из-за половодья в Туру, не успевает окисляться, и это приводит к неприятному запаху от воды в реке", - сказал Моор.
Он объяснил, что при норме содержания в воде кислорода около 6 миллиграмм на дециметр кубический 17 июля во многих пробах речной воды показатели составили 0,5 миллиграмма на дециметр кубический - почти в двенадцать раз ниже нормы. Из-за недостатка кислорода в реке происходит гибель рыбы.
В Тюмени и Тюменском муниципальном округе объявлен режим ЧС регионального уровня из-за паводка на Туре. По данным бота "Паводок.Инфо" на утро 30 июля вода в реке поднялась до 889 сантиметров, что превышает отметку опасного явления на 39 сантиметров.
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ПроисшествияТюменьСвердловская областьАлександр Моор
 
 
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