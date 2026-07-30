Тюменский губернатор объяснил причину неприятного запаха от воды в Туре

Краткий пересказ от РИА ИИ Вода в реке Туре на территории Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества органических соединений, попавших в реку из-за половодья, сообщил губернатор Александр Моор.

Из-за недостатка кислорода в реке происходит гибель рыбы.

В Тюмени и Тюменском муниципальном округе объявлен режим ЧС регионального уровня из-за паводка на Туре.

ТЮМЕНЬ, 30 июл – РИА Новости. Вода в Туре на территории города Тюмени имеет неприятный запах из-за большого количества органических соединений, которые попали в реку из-за половодья, сообщил губернатор Александр Моор.

На видео, размещенном в его канале на платформе "Макс", он рассказал, что в мае, июне и до середины июля в бассейне реки Туры на территории Тюменской и Свердловской областей прошли сильные дожди, это привело к сильному летнему половодью. С приходом большой воды жители Тюмени начали жаловаться на стойкий неприятный запах, который идет от реки.

"Вода смыла с полей, болот и заливных лугов в реку Туру большое количество органических соединений. Процесс самоочищения Туры не справляется. Мы наблюдаем резкое снижение количества кислорода в воде. Органика, которая поступила из-за половодья в Туру, не успевает окисляться, и это приводит к неприятному запаху от воды в реке", - сказал Моор.

Он объяснил, что при норме содержания в воде кислорода около 6 миллиграмм на дециметр кубический 17 июля во многих пробах речной воды показатели составили 0,5 миллиграмма на дециметр кубический - почти в двенадцать раз ниже нормы. Из-за недостатка кислорода в реке происходит гибель рыбы.