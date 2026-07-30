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Тюменский губернатор заверил жителей в безопасности водопроводной воды - РИА Новости, 30.07.2026
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10:03 30.07.2026
Тюменский губернатор заверил жителей в безопасности водопроводной воды

Моор: водопроводная вода в Тюмени соответствует санитарным нормам

© РИА Новости / Яков АндреевВодопроводный кран
Водопроводный кран - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Яков Андреев
Водопроводный кран. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Тюмени активно жалуются на неприятный запах и привкус водопроводной воды.
  • Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что водопроводная вода соответствует всем показателям безопасности.
  • Неприятный запах воды связан с большим количеством органических соединений, попавших в реку Туру во время паводка, и полностью убрать его при очистке невозможно без риска для безопасности воды.
ТЮМЕНЬ, 30 июл – РИА Новости. Водопроводная вода в Тюмени, по поводу запаха и привкуса которой поступают многочисленные обращения от жителей города, соответствует всем показателям безопасности, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.
Региональное управление Роспотребнадзора ранее информировало о проведении ежедневного лабораторного контроля состояния воды на этапах водоочистки, в резервуарах чистой воды и разводящей сети. Результаты исследований показывают, что водопроводная вода безопасна. При этом горожане в соцсетях активно жалуются на неприятный запах и привкус воды, высказывают опасения, что это может ухудшить их здоровье.
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"Поступают многочисленные обращения от жителей по поводу запаха и привкуса водопроводной воды. На основании анализов Роспотребнадзора и "Росводоканала", вода, которая подается с Метелевского водозабора в сеть, соответствует санитарным нормам. Есть некоторые отклонения по органолептическим показателям, но это не представляет угрозу для жизни и здоровья человека", - сказал Моор на видео, размещенном в его канале на платформе "Макс".
Он объяснил, что вода на Метелевский водозабор поступает из реки Туры, в которую с паводком попало большое количество органических соединений с полей и болот, что привело к сильному снижению содержанию кислорода и появлению неприятного запаха. По его совам, полностью убрать этот запах при очистке невозможно, так как увеличение угля, который для этих целей используется, будет нейтрализовать действие хлора, что может повлиять на безопасность воды.
"Мы не можем этого допустить, поэтому пока уровень воды в реке высокий, пока есть паводок, некоторые безопасные отклонения в составе воды и запах будут присутствовать", - констатировал губернатор.
В Тюмени и Тюменском муниципальном округе объявлен режим ЧС регионального уровня из-за паводка на Туре. По данным бота "Паводок.Инфо" на утро 30 июля вода в реке поднялась до 889 сантиметров, что превышает отметку опасного явления на 39 сантиметров.
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