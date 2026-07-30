ВСУ потеряли до 350 боевиков в зоне действий "Центра"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения группировки "Центр" уничтожили до 350 военнослужащих ВСУ и четыре боевые бронированные машины.
- Поражение нанесено живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Российские подразделения группировки "Центр", заняв более выгодные позиции, уничтожили до 350 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ, двух бригад морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Анновка, Водянское, Матяшево, Сергеевка и Доброполье Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили до 350 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 11 автомобилей", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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