Минобороны прокомментировало ночные удары по военным целям на Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России ночью нанесли массированный удар по военным и логистическим объектам Украины, а также по сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество ВСУ.
- Минобороны России заявило: "Мы без остановки поражаем цели".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по военным и логистическим центрам на Украине, а также сухогрузам ВСУ словами: "Мы без остановки поражаем цели".
В четверг российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар, который поразил военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины, а также сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество ВСУ.
"Мы без остановки поражаем цели", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображен корабль, который производит запуск высокоточного оружия морского базирования, с надписью: "Поджигаем утро, зажигаем небо".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18