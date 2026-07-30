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Минобороны прокомментировало ночные удары по военным целям на Украине - РИА Новости, 30.07.2026
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08:49 30.07.2026 (обновлено: 09:19 30.07.2026)
Минобороны прокомментировало ночные удары по военным целям на Украине

МО РФ ответило на удары по целям ВСУ словами "без остановки поражаем цели"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России ночью нанесли массированный удар по военным и логистическим объектам Украины, а также по сухогрузам, доставлявшим вооружение и военное имущество ВСУ.
  • Минобороны России заявило: "Мы без остановки поражаем цели".
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Минобороны России прокомментировало ночные удары ВС РФ по военным и логистическим центрам на Украине, а также сухогрузам ВСУ словами: "Мы без остановки поражаем цели".
В четверг российское военное ведомство сообщило, что ВС РФ ночью нанесли массированный удар, который поразил военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса, военные телекоммуникационные и логистические центры Украины, а также сухогруз в порту "Южный" и два сухогруза восточнее и южнее Одессы, доставлявшие вооружение и военное имущество ВСУ.
"Мы без остановки поражаем цели", - говорится в сообщении в канале ведомства на платформе "Макс".
Сообщение сопровождается картинкой, на которой изображен корабль, который производит запуск высокоточного оружия морского базирования, с надписью: "Поджигаем утро, зажигаем небо".
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