Рейтинг@Mail.ru
"Ростех" поставил Минобороны партию "Планшет М-ИР" - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:25 30.07.2026
"Ростех" поставил Минобороны партию "Планшет М-ИР"

"Ростех" передал МО РФ партию машин управления огнем артиллерии "Планшет-М-ИР"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР".
  • Комплекс "Планшет‑М-ИР" позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, повышая его точность и оперативность.
  • Серийные поставки "Планшета М-ИР" на автомобильном шасси ведутся уже несколько лет, и опыт применения комплекса в реальных условиях подтверждает его соответствие современным требованиям к системам управления огнем.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".
"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех" поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", установленных на бронированном автомобильном шасси", - говорится в сообщении.
Комплекс мониторинга и контроля воздушного пространства Зубр. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 28.01.2026
"Ростех" впервые поставил системы "Зубр" Минобороны
28 января, 08:03
Как уточнили в госкорпорации, разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность. "Планшет-М-ИР" способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.
"Благодаря комплексу командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников. Кроме того, в случае необходимости командир подразделения может корректировать ведение огня, находясь вне машины – для этого достаточно вынести планшеты на нужное расстояние и продолжить управление", - говорится в сообщении.
В холдинг "Высокоточные комплексы" отметили, что "Планшет-М-ИР" существенно сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и заметно повышает его результативность.
"Сегодня мы видим, что заложенные технические решения полностью оправдывают себя в эксплуатации. Установка на бронированное шасси снижает риски для личного состава. Мы продолжаем совершенствовать функционал комплекса для более эффективной работы артиллерийских подразделений", – говорится в сообщении.
В пресс-службе уточнили, что серийные поставки "Планшета М-ИР" на автомобильном шасси ведутся уже несколько лет, и опыт применения комплекса в реальных условиях подтверждает его полное соответствие современным требованиям к системам управления огнем.
Госкорпорация "Ростех" – крупнейшая машиностроительная компания России, которая объединяет свыше 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Также компания выступает ключевым поставщиком вооружений, военной и специальной техники в рамках гособоронзаказа.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1 в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.03.2026
"Ростех" передал Минобороны партию комплексов "Панцирь-С"
20 марта, 08:07
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияРостехВысокоточные комплексы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала