"Ростех" поставил Минобороны партию "Планшет М-ИР"

Краткий пересказ от РИА ИИ Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР".

Комплекс "Планшет‑М-ИР" позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, повышая его точность и оперативность.

Серийные поставки "Планшета М-ИР" на автомобильном шасси ведутся уже несколько лет, и опыт применения комплекса в реальных условиях подтверждает его соответствие современным требованиям к системам управления огнем.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Холдинг "Высокоточные комплексы" поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", сообщила пресс-служба госкорпорации "Ростех".

"Холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации " Ростех " поставил Минобороны России очередную партию комплексов управления артиллерийским огнем "Планшет‑М-ИР", установленных на бронированном автомобильном шасси", - говорится в сообщении

Как уточнили в госкорпорации, разработка позволяет в реальном времени управлять широкой номенклатурой орудий, собирать разведданные и корректировать огонь, существенно повышая его точность и оперативность. "Планшет-М-ИР" способен организовать эффективную стрельбу по целям противника из самоходной и буксируемой артиллерии, реактивных систем залпового огня и минометов.

"Благодаря комплексу командир подразделения в реальном времени получает цифровые данные о целях, в том числе видео с беспилотников. Кроме того, в случае необходимости командир подразделения может корректировать ведение огня, находясь вне машины – для этого достаточно вынести планшеты на нужное расстояние и продолжить управление", - говорится в сообщении.

В холдинг " Высокоточные комплексы " отметили, что "Планшет-М-ИР" существенно сокращает время подготовки исходных данных для ведения артиллерийского огня и заметно повышает его результативность.

"Сегодня мы видим, что заложенные технические решения полностью оправдывают себя в эксплуатации. Установка на бронированное шасси снижает риски для личного состава. Мы продолжаем совершенствовать функционал комплекса для более эффективной работы артиллерийских подразделений", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что серийные поставки "Планшета М-ИР" на автомобильном шасси ведутся уже несколько лет, и опыт применения комплекса в реальных условиях подтверждает его полное соответствие современным требованиям к системам управления огнем.