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На МКАД произошло крупное ДТП, погиб человек - РИА Новости, 30.07.2026
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17:54 30.07.2026 (обновлено: 18:12 30.07.2026)
На МКАД произошло крупное ДТП, погиб человек

На 30-м километре МКАД столкнулись пять машин, один человек погиб

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXДТП с участием нескольких автомобилей на 30 километре МКАД в Москве. 30 июля 2026
ДТП с участием нескольких автомобилей на 30 километре МКАД в Москве. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
ДТП с участием нескольких автомобилей на 30 километре МКАД в Москве. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На 30-м километре МКАД в Москве произошло столкновение пяти транспортных средств.
  • В результате ДТП погиб один человек.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Массовое ДТП произошло на 30-м километре МКАД, погиб человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«
"По предварительным данным, на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался", — говорится в заявлении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
В прокуратуре Москвы добавили, что надзорное ведомство Южного административного округа контролирует установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки.
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