На МКАД произошло крупное ДТП, погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На 30-м километре МКАД в Москве произошло столкновение пяти транспортных средств.
- В результате ДТП погиб один человек.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Массовое ДТП произошло на 30-м километре МКАД, погиб человек, сообщили в столичной Госавтоинспекции.
«
"По предварительным данным, на внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло столкновение пяти транспортных средств. В результате дорожной аварии один человек скончался", — говорится в заявлении.
На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативной группы.
В прокуратуре Москвы добавили, что надзорное ведомство Южного административного округа контролирует установление обстоятельств аварии, ход и результаты процессуальной проверки.