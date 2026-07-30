На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на 30-м километре МКАД, движение затруднено на пять километров, сообщает Департамент транспорта Москвы.

В дептрансе отметили, что движение осуществляется по двум полосам и затруднено на пять километров.