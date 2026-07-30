На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
- Движение осуществляется по двум полосам и затруднено на пять километров.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на 30-м километре МКАД, движение затруднено на пять километров, сообщает Департамент транспорта Москвы.
"На внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что движение осуществляется по двум полосам и затруднено на пять километров.