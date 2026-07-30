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На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей - РИА Новости, 30.07.2026
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17:36 30.07.2026 (обновлено: 18:42 30.07.2026)
На МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

На внутренней стороне МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей

© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAXДТП с участием нескольких автомобилей на 30-м километре МКАД в Москве. 30 июля 2026
ДТП с участием нескольких автомобилей на 30-м километре МКАД в Москве. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ/MAX
ДТП с участием нескольких автомобилей на 30-м километре МКАД в Москве. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей.
  • Движение осуществляется по двум полосам и затруднено на пять километров.
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Дорожно-транспортное происшествие с участием нескольких автомобилей произошло на 30-м километре МКАД, движение затруднено на пять километров, сообщает Департамент транспорта Москвы.
"На внутренней стороне 30-го километра МКАД произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", — говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
В дептрансе отметили, что движение осуществляется по двум полосам и затруднено на пять километров.
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