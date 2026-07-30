Митрополит Иларион назвал три вещи, о которых не стоит говорить никому

Краткий пересказ от РИА ИИ Митрополит Иларион (Алфеев) останется в России для заботы о престарелой матери и будет служить в Крестовоздвиженском Иерусалимском монастыре в Подмосковье.

Митрополит Иларион считает, что некоторые аспекты личной жизни, грехи других людей и собственные серьезные переживания лучше не разглашать, а обсуждать со священником.

По мнению митрополита Илариона, советы психологов могут противоречить тому, о чем говорит священник.

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. Митрополит Иларион (Алфеев) после патриаршего указа о продолжении его служения в России опубликовал видео, в котором объясняет, почему о некоторых вещах не стоит рассказывать другим людям и почему свои грехи и проблемы стоит доверять священнику, а не психологу.

Известный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев), пребывающий на покое и ранее направленный на служение в Бразилию , остается в России для заботы о престарелой матери, он будет служить в Крестовоздвиженском Иерусалимском монастыре, расположенном в Подмосковье, сообщила пресс-служба Русской православной церкви.

« "Что это за вещи, о которых никогда никому не следует рассказывать? Первое — это твоя личная жизнь. <...> Вторая вещь — это грехи других людей. Всегда лучше напрямую поговорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы", — сказал митрополит Иларион в видеосообщении, опубликованном в его Telegram-канале, подчеркнув, что отнюдь не призывает к пассивности перед злом.

Третье, о чем не нужно рассказывать всем и каждому, продолжил иерарх, — это "собственные грехи, серьезные переживания, проблемы", отметив, что это не касается общения со священником, который связан тайной исповеди. По его словам, зачастую люди готовы делиться своими проблемами с друзьями, но стесняются рассказать священнику, так как не доверяют незнакомому человеку.

"Когда мы говорим друзьям о своих грехах, недостатках, проблемах, часто случается так, что сегодня он друг, а завтра враг. Сегодня он тебе вроде бы как помогает, а завтра начнет рассказывать всем о том, что от тебя услышал. Со священником это не произойдет, потому что священник сохраняет тайну исповеди. Все, что ты скажешь священнику, не выйдет за рамки вашей беседы", — сказал митрополит Иларион.

Кроме того, если рассказать своему другу что-то очень неприятное, "это может ввести его в соблазн, оттолкнуть от тебя", добавил митрополит. "Со священником такое не произойдет, потому что священник не отождествляет человека с его грехом. Священник видит, как грех отделяется от человека. Он никогда не осуждает человека за его грехи. Так же, как, когда мы приходим к врачу, врач прописывает лекарство или дает какие-то советы, а потом видит, как мы постепенно исцеляемся от болезни", — пояснил архиерей.

Некоторые предпочитают идти со своими проблемами к психологу, но митрополит предупредил, что психолог может дать советы, не созвучные тому, что говорит священник. В частности, по его мнению, специалист может посоветовать "полюбить себя таким, какой ты есть" и не бороться с дурными привычками и склонностями, тогда как священник назовет это грехом и призовет его преодолеть.