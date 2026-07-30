Рейтинг@Mail.ru
Митрополит Иларион рассказал, почему не нужно рассказывать о чужих грехах - РИА Новости, 30.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
17:48 30.07.2026
Митрополит Иларион рассказал, почему не нужно рассказывать о чужих грехах

Митрополит Иларион: рассказ о грехах другого человека чаще всего не помогает

© РИА Новости / Сергей ПятаковМитрополит Иларион
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Митрополит Иларион
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что рассказ о грехах другого человека третьим лицам чаще всего не помогает, а осуждающий рискует сам ошибиться в тех же грехах.
  • Митрополит подчеркнул, что люди часто видят недостатки других и не замечают свои собственные.
  • Иларион призвал следить за собой и исправлять себя, а не разглашать грехи и недостатки других людей.
МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. Рассказ о грехах другого человека третьим лицам чаще всего ему не поможет, но осуждающий рискует сам ошибиться в тех же грехах, рассказал митрополит Иларион (Алфеев) в видео-сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.
"Вторая вещь, о которой не следует говорить другим – это грехи других людей. Часто мы видим грехи других и начинаем о них рассказывать третьим, четвертым людям. На эту тему очень хорошо сказал Господь Иисус Христос, что "ты видишь сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоем глазе не видишь - вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего", - сказал митрополит Иларион.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Митрополит Иларион поблагодарил патриарха за назначение в Подмосковье
Вчера, 14:41
Суть этого наставления, по его словам, в том, что люди очень часто видят недостатки других и не замечают свои собственные или готовы простить, оправдать себя за те или иные поступки, а других оправдывать не желают.
"Очень часто бывает, это почти закономерность, что если мы начинаем осуждать другого человека в том или ином грехе, то Господь попускает, что мы и сами впадаем в тот же самый грех. Но самое главное, что мы никогда не поможем человеку, если просто будем разглашать его грехи", - пояснил Иларион.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Митрополит Иларион рассказал, какие угрозы получал в Чехии
Вчера, 12:49
Он отметил, что Бог не призывает людей пытаться исправлять других - из-за этого часто возникают проблемы, когда человек не может или не хочет меняться.
"Единственный человек, которого мы можем исправить, это я сам. И Господь именно к этому нас призывает: следи за собой, сам себя исправляй, а не следи за другими людьми, и не разглашай их грехи и недостатки", - сказал архиерей, подчеркнув, что не призывает к пассивности перед злом и конфликтами.
Однако лучше всегда напрямую говорить с тем человеком, чьим поведением или чьими делами мы недовольны, чем просто разглашать о его поведении третьим лицам, особенно если мы заранее знаем, что это не принесет никакой пользы, подытожил Иларион.
Митрополит Иларион - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
Митрополит Иларион рассказал, чьи отпечатки нашли на наркотиках из его авто
Вчера, 11:47
 
РелигияРелигияМитрополит Иларион (Алфеев)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала