Митрополит Иларион рассказал, почему не нужно рассказывать о чужих грехах

Краткий пересказ от РИА ИИ Митрополит Иларион (Алфеев) заявил, что рассказ о грехах другого человека третьим лицам чаще всего не помогает, а осуждающий рискует сам ошибиться в тех же грехах.

Митрополит подчеркнул, что люди часто видят недостатки других и не замечают свои собственные.

Иларион призвал следить за собой и исправлять себя, а не разглашать грехи и недостатки других людей.

МОСКВА, 30 июля - РИА Новости. Рассказ о грехах другого человека третьим лицам чаще всего ему не поможет, но осуждающий рискует сам ошибиться в тех же грехах, рассказал митрополит Иларион (Алфеев) в видео-сообщении, опубликованном в его Telegram-канале.

"Вторая вещь, о которой не следует говорить другим – это грехи других людей. Часто мы видим грехи других и начинаем о них рассказывать третьим, четвертым людям. На эту тему очень хорошо сказал Господь Иисус Христос, что "ты видишь сучок в глазе брата твоего, а бревно в твоем глазе не видишь - вынь прежде бревно из своего глаза, и тогда ты увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего", - сказал митрополит Иларион.

Суть этого наставления, по его словам, в том, что люди очень часто видят недостатки других и не замечают свои собственные или готовы простить, оправдать себя за те или иные поступки, а других оправдывать не желают.

"Очень часто бывает, это почти закономерность, что если мы начинаем осуждать другого человека в том или ином грехе, то Господь попускает, что мы и сами впадаем в тот же самый грех. Но самое главное, что мы никогда не поможем человеку, если просто будем разглашать его грехи", - пояснил Иларион.

Он отметил, что Бог не призывает людей пытаться исправлять других - из-за этого часто возникают проблемы, когда человек не может или не хочет меняться.

"Единственный человек, которого мы можем исправить, это я сам. И Господь именно к этому нас призывает: следи за собой, сам себя исправляй, а не следи за другими людьми, и не разглашай их грехи и недостатки", - сказал архиерей, подчеркнув, что не призывает к пассивности перед злом и конфликтами.