Митрополит Иларион поблагодарил патриарха за назначение в Подмосковье

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Известный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) благодарен патриарху Кириллу за то, что патриарх учел его пожелание остаться в России, чтобы заботиться о маме, и рад служить в Крестовоздвиженском монастыре в Подмосковье, о чем он рассказал в четверг РИА Новости.

"Я благодарен Святейшему патриарху за то, что он учел мое пожелание остаться в России, чтобы заботиться о маме. Она привела меня к Богу и в течение всех 60 лет моей жизни была рядом - и в радостях, и в скорбях. Она писатель, автор нескольких книг, у нее два церковных ордена. Но ей 88 лет, она инвалид второй группы, нуждается в заботе и уходе", - сказал митрополит Иларион .

Он отметил, что очень рад, что местом его пребывания и служения выбран Крестовоздвиженский ставропигиальный женский монастырь. "Служение алтарю всегда было тем стержнем, вокруг которого строилась моя жизнь", - подчеркнул собеседник агентства.

Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию. Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.