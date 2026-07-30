Митрополит Иларион поблагодарил патриарха за назначение в Подмосковье

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Митрополит Иларион (Алфеев) благодарен патриарху Кириллу за то, что тот учел его пожелание остаться в России для заботы о маме.
- Место пребывания и служения митрополита Илариона временно изменено с Бразилии на Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь в Подмосковье.
- Митрополит Иларион рад, что местом его служения выбран Крестовоздвиженский монастырь.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости, Ольга Липич. Известный иерарх Русской православной церкви митрополит Иларион (Алфеев) благодарен патриарху Кириллу за то, что патриарх учел его пожелание остаться в России, чтобы заботиться о маме, и рад служить в Крестовоздвиженском монастыре в Подмосковье, о чем он рассказал в четверг РИА Новости.
Ранее пресс-служба патриарха Московского и всея Руси Кирилла сообщила, что его указом от 29 июля, в ответ на просьбу пребывающего на покое митрополита Илариона (Алфеева) о предоставлении возможности нахождения в России для заботы о престарелой матери, временно приостановлено действие патриаршего указа от 3 июня. Приостановленный указ определял местом пребывания митрополита на покое Бразилию, с правом служения в храме апостолов Петра и Павла в городе Санта Роза и в храме апостола и евангелиста Иоанна Богослова в городе Кампина-дас-Мисойнс. Теперь же, до возобновления действия упомянутого указа, местом пребывания на покое и служения митрополиту Илариону определен Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь, с получением от него содержания.
«
"Я благодарен Святейшему патриарху за то, что он учел мое пожелание остаться в России, чтобы заботиться о маме. Она привела меня к Богу и в течение всех 60 лет моей жизни была рядом - и в радостях, и в скорбях. Она писатель, автор нескольких книг, у нее два церковных ордена. Но ей 88 лет, она инвалид второй группы, нуждается в заботе и уходе", - сказал митрополит Иларион.
Он отметил, что очень рад, что местом его пребывания и служения выбран Крестовоздвиженский ставропигиальный женский монастырь. "Служение алтарю всегда было тем стержнем, вокруг которого строилась моя жизнь", - подчеркнул собеседник агентства.
Крестовоздвиженский Иерусалимский ставропигиальный женский монастырь расположен в селе Лукино Домодедовского района Московской области.
Митрополит 24 мая был задержан чешской полицией вместе с сопровождавшим его видеооператором и помещен в изолятор по подозрению в хранении наркотиков, которые якобы были найдены у него в машине. Он был отпущен на свободу 26 мая без предъявления обвинения и дополнительных условий и в ночь на 30 мая вернулся в Россию. Архиерей категорически отвергает причастность к незаконному хранению или перевозке наркотиков. Он настаивает на том, что наркотики были подложены в его автомобиль, и надеется, что и заказчики, и исполнители этой провокации будут найдены и понесут ответственность.