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Мишустин призвал не останавливать конвейер по выпуску самолетов МС-21 - РИА Новости, 30.07.2026
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17:31 30.07.2026
Мишустин призвал не останавливать конвейер по выпуску самолетов МС-21

Мишустин: конвейер по выпуску самолетов МС-21 не должен остановиться

© Фото : Пресс--служба Правительства РоссииПредседатель правительства России Михаил Мишустин
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© Фото : Пресс--служба Правительства России
Председатель правительства России Михаил Мишустин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о необходимости не допустить остановки конвейера по производству самолетов МС-21.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания по авиастроению заявил, что в России важно не допустить остановки конвейера по производству самолетов МС-21.
"Сегодня финансированием обеспечено производство 18 самолетов. И, конечно, важно не допустить остановку конвейера. Принять соответственно все необходимые меры для выполнения планового заказа до 2035 года", – сказал Мишустин о самолетах МС-21.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.
Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года. Глава "Аэрофлота" в свою очередь отмечал, что авиакомпания согласовала с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21, а также контракт на их послепродажное обслуживание.
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Михаил МишустинМС-21РостехФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК)Антон АлихановРоссия
 
 
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