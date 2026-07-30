Мишустин призвал не останавливать конвейер по выпуску самолетов МС-21

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин в рамках совещания по авиастроению заявил, что в России важно не допустить остановки конвейера по производству самолетов МС-21.

Ранее глава Минпромторга России Антон Алиханов сообщал, что летную программу по самолету МС-21 планируется завершить в первом квартале следующего года, а получить сертификат до конца следующего года. Глава "Аэрофлота" в свою очередь отмечал, что авиакомпания согласовала с производителем контракт на лизинг 90 самолетов МС-21, а также контракт на их послепродажное обслуживание.