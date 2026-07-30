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Мишустин собрал совещание по авиастроению - РИА Новости, 30.07.2026
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17:10 30.07.2026 (обновлено: 17:18 30.07.2026)
Мишустин собрал совещание по авиастроению

Мишустин собрал совещание по авиастроению в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по авиастроению. 30 июля 2026
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по авиастроению. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
© РИА Новости / POOL
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Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание по авиастроению. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мишустин собрал совещание по авиастроению.
  • В совещании приняли участие члены кабмина и руководители ведущих отечественных транспортных компаний.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг собрал совещание по авиастроению.
Совещание прошло в доме правительства РФ. В нем приняли участие члены кабмина и руководители ведущих отечественных транспортных компаний, включая гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, а также глав Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Вадима Бадеху и Иркутского авиационного завода Андрея Сойнова.
В июне президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиации в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском.
На прошлой неделе глава государства посетил Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" ОАК "Ростех". Там он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснял журналистам, что поездка на авиазавод проводилась в продолжение совещания по развитию авиапромышленности.
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