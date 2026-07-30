Краткий пересказ от РИА ИИ Мишустин собрал совещание по авиастроению.

В совещании приняли участие члены кабмина и руководители ведущих отечественных транспортных компаний.

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг собрал совещание по авиастроению.

Совещание прошло в доме правительства РФ . В нем приняли участие члены кабмина и руководители ведущих отечественных транспортных компаний, включая гендиректора " Аэрофлота " Сергея Александровского, а также глав Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Вадима Бадеху и Иркутского авиационного завода Андрея Сойнова.

В июне президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиации в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском.

На прошлой неделе глава государства посетил Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" ОАК "Ростех". Там он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.