Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мишустин собрал совещание по авиастроению.
- В совещании приняли участие члены кабмина и руководители ведущих отечественных транспортных компаний.
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг собрал совещание по авиастроению.
Совещание прошло в доме правительства РФ. В нем приняли участие члены кабмина и руководители ведущих отечественных транспортных компаний, включая гендиректора "Аэрофлота" Сергея Александровского, а также глав Объединенной авиационной корпорации (ОАК) Вадима Бадеху и Иркутского авиационного завода Андрея Сойнова.
В июне президент России Владимир Путин провел совещание по развитию авиации в летно-исследовательском институте имени М.М. Громова в подмосковном Жуковском.
На прошлой неделе глава государства посетил Иркутский авиационный завод - филиал ПАО "Яковлев" ОАК "Ростех". Там он осмотрел производственные мощности, где запускают в серию новый российский среднемагистральный пассажирский самолет МС-21.
Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков пояснял журналистам, что поездка на авиазавод проводилась в продолжение совещания по развитию авиапромышленности.
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